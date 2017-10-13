В холдинге ВГТРК не получали обращений о рекламе «Матильды»

Москва, , 11:32 — REGNUM В телерадиокомпании ВГТРК опровергли сообщения о том, что канал отказался пускать в эфир уже оплаченную рекламу фильма «Матильда», сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«Никаких официальных обращений о размещении рекламного ролика «Матильды» не поступало ни к нам, ни к нашему селлеру», — сказали представители пресс-службы.

Ранее главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале заявил, что взяв деньги за прокат рекламы картины, ВГТРК, Первый канал и НТВ отказались демонстрировать 15-секундный ролик и вернули средства.

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Режиссер ленты Алексей Учитель посетовал, что шумиха вокруг картины привела к тому, что рекламы «Матильды» нет ни на одном канале. Ответа, почему это произошло, он и его адвокаты не получили.

Напомним, против проката фильма выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская, а также ряд религиозных организаций. Они считают, что «Матильда» оскорбляет память Николая II.

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