Премьера фильма о мутанте Гамбите пройдет в День святого Валентина

Лос-Анджелес, США, , 11:09 — REGNUM Стала известна дата выхода фильма «Гамбит», который является частью кинематографической вселенной Marvel, премьера картины пройдет в 2019 году, в День святого Валентина, об этом 12 октября сообщил портал The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что этот персонаж всегда славился своей романтичностью, поэтому нет ничего удивительного в том, что 20th Century Fox решила провести премьеру именно в этот день.

Роль Гамбита исполнит актер Ченнинг Татум, на должность режиссера картины назначен Гор Вербински («Мексиканец», «Пираты Карибского моря»).

Этот супергерой имеет способность манипулировать кинетической энергией, он использует в качестве оружия посох и колоду игральных карт.

Стоит отметить, что картина находится в разработке уже несколько лет, ранее должность режиссера фильма занимали Руперт Уайатт и Даг лайман. Первый покинул проект в октябре 2015 года, а второй — в августе 2016-го.

Сценарий к фильму написан Джошуа Зетумером, в роли продюсеров выступили: Ченнинг Татум, Райд Каролин, Саймон Кинберг и Лорен Шулер Доннер.

Напомним, в 2018 году Marvel серьезно расширит свою вселенную, 13 апреля 2018-го выйдет фильм «Новые мутанты», премьера «Дедпул 2» пройдет 1 июня, а первый показ «Люди Икс: Тёмный Феникс» пройдет 2 ноября.

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