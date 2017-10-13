ГИБДД не хочет видеть в фильмах нарушения правил дорожного движения

Москва, , 09:24 — REGNUM ГИБДД предложила создателям фильмов и сериалов подумать о том, чтобы в кадре положительные герои всегда соблюдали правила дорожного движения, представители киноиндустрии отнеслись к данным рекомендациям скептически, об этом 13 октября сообщило издание «Коммерсант».

Стоит отметить, что ГИБДД действует в рамках соответствующего поручения правительства РФ, которое было выпущено в сентябре 2017 года. Планируется, что рекомендации будут направляться создателям фильмов через министерство культуры и Союз кинематографистов.

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин пояснил журналистам — в ведомстве понимают, что существует художественный замысел и поэтому выступают именно с рекомендациями, которые не требуют обязательно исполнения.

Однако деятели кино весьма скептически отнеслись к его словам. По мнению режиссера Мурада Алиева власти при желании могут принудить создателей фильмов исполнять данные рекомендации в обязательном порядке.

Алиев пояснил, что сегодня федеральные каналы требуют от режиссеров, чтобы в картинах не использовались определенные слова и выражения. Он считает, что в случае с правилами дорожного движения случится то же самое.

«Просто откажутся платить за картину, если в ней будут ненужные сцены, и мы будем вынуждены вносить правки», — сказал режиссер.

Напомним, в июне 2017 года Минздрав предложил запретить финансирование со стороны государства тех фильмов, в которых присутствуют сцены курения или демонстрируются табачные изделия и брэнды.

Некоторые представители киноиндустрии выразили свое несогласие с подобным предложением, они сказали, что не понимают, как можно избежать подобных сцен, если это является частью творческого замысла.