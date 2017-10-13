Московское «Зарядье» покажет «Заповедную Россию»

Москва, , 08:10 — REGNUM В Москве в парке «Зарядье» 16 октября откроется выставка под открытым небом «Заповедная Россия», сообщается на портале мэра Москвы.

На выставке будут представлены уникальные фотографии из национальных парков и заповедников страны

В экспозицию «Заповедная Россия» вошло 30 снимков, сделанных фотографами-натуралистами во время экспедиций в российские заповедники и национальные парки.

Организаторы выставки уточнили, что выставочные стенды установят не в одном месте, а распределят по всей территории парка, чтобы избежать очередей. Вечером на них будет зажигаться подсветка.

Выставка под открытым небом «Заповедная Россия» будет работать с 16 по 31 октября. Вход на выставку бесплатный.

Выставка приурочена к международному фестивалю дикой природы «Золотая черепаха», который проводится на протяжении 10 лет.

Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» будет проходить в этом году с 14 октября по 5 ноября в Экспоцентре на Красной Пресне. Основная задача фестиваля — привлечь внимание общества к проблемам окружающей среды.

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Как сообщало ИА REGNUM, парк «Зарядье», разбитый в центре Москвы на месте бывшей гостиницы «Россия», разделен на четыре зоны: степную, луговую, лесную и зону северного ландшафта. На территории парка находятся уникальные сооружения, среди которых павильон «Заповедное посольство», «Флорариум» и «Парящий мост».

Напомним, парк был открыт для посещений 9 сентября 2017 года. Миллионного гостя он принял в выходные дни 7 и 8 октября.

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