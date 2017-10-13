Universal отказалась давать фильм «Сделано в Америке» двум российским сетям

Москва, , 08:10 — REGNUM В сетях кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» не будут показывать новую ленту «Сделано в Америке», главную роль в которой сыграл Том Круз, об этом 12 октября сообщили «Ведомости».

Российское представительство компании Universal Pictures International обратило внимание на то, что онлайн-сервис «Рамблер.Касса» не так давно начал брать 10% комиссию при продаже билетов.

Стоит отметить, что вышеназванные сети кинотеатров и этот сервис контролируется Александром Мамутом. Представители Universal предложили руководству компаний перезаключить договор и разделить дополнительно получаемые средства.

После того, как на это предложение им ответили отказом, компания Universal Pictures International решила, что не будет отдавать фильм в прокат «Синема парк» и «Формула кино».

Представители объединенной сети подтвердили журналистам информацию о том, что фильм не будет показываться на экранах её кинотеатров. В Universal ситуацию пока никак не прокомментировали.

Напомним, фильм «Сделано в Америке» рассказывает о жизни Барри Сила — пилота, занимавшегося контрабандой наркотиков и оружия для Медельинского кокаинового картеля, главой которого был известный наркобарон Пабло Эскобар. С какого-то момента Сил стал осведомителем ЦРУ.

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