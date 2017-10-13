Владельцы дома из сериала «Во все тяжкие» устали убирать пиццу с крыши

Альбукерке, США, , 07:42 — REGNUM Настоящие владельцы дома, показанного в сериале «Во все тяжкие» (Breaking Bad) настолько устали от фанатов, что вынуждены были огородить его двухметровым кованым забором, об этом 12 октября рассказал портал The Huffington Post.

Дело в том, что этот дом, расположенный в городе Альбукерке штата Нью-Мексико (США), является местом паломничества поклонников сериала, в рамках которого они совершают акт забрасывания пиццы на крышу дома. После особо «грязного» выходного владельцы дома решили установить забор.

Те, кто смотрел сериал, знают, что один из моментов фильма Уолтер Уайт пришел мириться с женой. После того, как она закрыла дверь у него перед носом, главный герой со злости отшвырнул пиццу и случайно закинул её на крышу.

Издание отмечает — несмотря на то, что последний эпизод сериала был показан в 2013 году, фанаты не могут пройти мимо этого дома без совершения ритуала.

«Весь день нон-стоп, люди ездят вверх и вниз по этой дороге. Они припарковываются перед нашими подъездными дорожками и блокируют нас», — рассказал журналистам один из соседей.

Кроме этого фанаты воруют камни со двора в качестве сувениров и когда гараж дома открыт, они постоянно просят владельцев закрыть его, чтобы получить хорошие фотографии.

«Мы чувствуем, что не можем никуда уйти (из дома — ИА REGNUM ), потому что когда мы уходим, что-нибудь случается», — сказала дочь владелицы дома.

Напомним, сериал «Во все тяжкие» показывался на телеканале AMC с 20 января 2008 года по 29 сентября 2013 года. Он рассказывал о жизни школьного учителя Уолтера Уайта, который из-за проблем с финансами и здоровьем (у Уайта обнаружили рак легких) решил заняться производством метамфитамина.