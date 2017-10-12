В Москве планируют поставить памятник православным святым Петру и Февронии

Москва, , 20:30 — REGNUM Решение об установке в сквере на Большой Сухаревской площади в Москве памятника русским православным святым Петру и Февронии было принято на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме 12 октября, сообщает ТАСС.

Глава комиссии Игорь Воскресенский добавил, что установка памятника пройдет с соблюдением всех габаритов существующего благоустройства без нанесения вреда скверу.

Депутаты отметили, что решение комиссии носит рекомендательный характер. В случае принятия комиссией положительного решения о возведении монумента, вопрос выносится на рассмотрение Мосгордумы.

Инициатива установки памятника поступила от президента общенациональной программы «В кругу семьи».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября на сайте мэра Москвы было опубликовано распоряжение об установке памятника Уильяму Шекспиру возле музея «Старый английский двор». Средства на возведение памятника выделит Британский Совет в России — отдел культуры британского посольства в Москве.

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