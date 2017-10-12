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Журналистка ИА REGNUM стала победителем конкурса «Вызов 21 век»

Культура

Жюри всероссийского конкурса молодых журналистов отметило три публикации Анны Кумицкой

Журналистка ИА REGNUM стала победителем конкурса «Вызов 21 век»
Анна Кумицкая

Москва, 12 октября 2017, 17:44 — REGNUM  Журналист ИА REGNUM Анна Кумицкая стала победителем XIII Всероссийского конкурса публицистических работ молодых журналистов, пишущих на социально-значимые темы, «Вызов — XXI век». Награждение победителей и лауреатов конкурса прошло 12 октября в Центральном доме журналистов.

Анна Кумицкая победила в номинации «Вызов — политика и экономика» (репортаж). В конкурсе участвовали три публикации Анны Кумицкой. Это материал «Туризм с барьерами», в котором рассказывается об усилиях воронежских общественников адаптировать туристические маршруты для маломобильных граждан.

Кроме того, среди текстов-победителей — материал «Откуда долги, брат: что в силе остановить мошенничество в брянских УК» и статья «Гладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту», в которой рассказывается о ситуации, сложившейся вокруг Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Здесь представители общественности протестуют против решений директора учреждения Игоря Конышева, назначенного министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Всего в 2017 году на конкурс поступило 522 работы из 86 населенных пунктов и 251 СМИ Российской Федерации. Работы принимались по четырем номинациям: «Вызов — политика и экономика», «Вызов — портрет современника», «Вызов — Год экологии» и «Вызов — межнациональные и межконфессиональные отношения». В каждой из номинаций выбрано по четыре победителя.

Конкурс организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Международным пресс-клубом.

ИА REGNUM отмечает, что Анна Кумицкая уже становилась победителем конкурса «Вызов 21 век» в 2014 году (номинация «Политика и экономика»).

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Жизнь ИА REGNUM