Российский кинематограф: смотр достижений и чертеж будущего

Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM В Москве 10 октября состоялась пресс-конференция, посвященная секции «Кино» в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Участники мероприятия озвучили программу секции и рассказали о ключевых событиях форума.

В пресс-конференции приняли участие статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, режиссер, продюсер и руководитель секции «Кино» Фёдор Бондарчук, председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, кинокритик, почетный президент ФИПРЕССИ Андрей Плахов, продюсер, консультант секции «Кино» Елена Лапина и кинокритик, заместитель руководителя секции «Кино» Константин Шавловский.

«Секция «Кино» традиционно является одной из наиболее представительных на форуме. В этом году у нас особенно интересная программа», — отметил Александр Журавский.

Работа секции «Кино» начнется за несколько дней до официального начала форума — с 13 по 15 ноября на киностудии «Ленфильм» пройдет первый коллоквиум ФИПРЕССИ, посвященный российскому кинематографу. Среди спикеров мероприятия — куратор международных фестивалей в Палм Спрингс, Чикаго и Дубаи, кинокритик Variety, The Village Voice и CinemaScope Алисса Симон, консультант Музея современного искусства MOMA и автор Film Comment, Sight & Sound, New York Times Годфри Чешир, руководитель фестиваля «Панорама европейского кино» Нинос Микелидес и другие.

В рамках коллоквиума покажут лучшие российские фильмы, снятые за последние два года. Один из самых ожидаемых показов — мировая премьера картины «Лёд» Фёдора Бондарчука, Михаила Врубеля и Александра Андрющенко. В прокат лента выйдет в феврале 2018 года.

Завершит коллоквиум круглый стол на тему актуального состояния российского кинематографа.

Особый акцент в работе секции будет сделан на анимации. В рамках форума пройдет круглый стол «Анимационная индустрия в России: пути развития и международная кооперация», на котором российские и зарубежные представители индустрии обсудят развитие анимационного кино, формы государственной поддержки и саморегулирования отрасли, а также международное сотрудничество в сфере копродукции и технологического развития.

Тема еще одного круглого стола — «Герои мультфильмов: можно ли придумать вечно молодой образ?». На нем речь пойдет о том, как анимация в XXI веке нашла героев, которых полюбили зрители.

В галерее KGallery будет организована выставка «Век Фёдора Хитрука», приуроченная к столетию режиссера. На экспозиции будут представлены редкие графические работы, эскизы и раскадровки из собрания Государственного центрального музея кино и личных коллекций.

Одним из центральных событий секции станет презентация дорожной карты развития российской киноиндустрии и аудиовизуальной сферы до 2025 года, в которой будут определены стратегические приоритеты развития отрасли.

Два круглых стола будут посвящены технологиям настоящего и будущего. Спикером международного круглого стола «Синтез технологий и культуры: арт-форматы, платформы и новые возможности коммуникации с аудиторией» станет глава студии Baobab Морин Фан. В рамках Интеллектуального марафона пройдет дискуссия на тему «Внедрение в пространство музея новых виртуальных программ. Специфика VR — технологий» и показ фильмов российских режиссеров в области VR — художественного, документального и анимационного кино.

Одним из ключевых гостей секции станет член правления Международного общества спецэффектов Ричард Тейлор — создатель спецэффектов для фильмов Star Trek и Tron, компьютерных игр Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth и Command&Conquer3: Tiberium Wars и мультимедиа шоу для концертов Led Zeppelin. На Форуме Тейлор представит Stadeon — новый формат, позволяющий погрузиться в виртуальную реальность благодаря цилиндрическому LED-дисплею.

Еще одним важным событием секции станет презентация обновленной версии журнала «Искусство кино». Главный редактор Антон Долин представит новую концепцию издания, объединившую функции исследовательского центра и лаборатории кино. В рамках презентации пройдет круглый стол «Кино и революция: 100 лет спустя» и показ фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь» в сопровождении Лондонского симфонического оркестра.

На Форуме состоится мировая премьера фильма «20:17», отражающего взгляд российской молодежи на революцию, и картины Aestetik, которая представляет собой коллекцию мнений представителей скандинавского дизайна, архитектуры и искусства на тему визуальной культуры.

Ряд мероприятий будет посвящен развитию регионального кино. Среди них — презентация проекта «Край света», круглый стол «Развитие регионального кино в России» и питчинг региональных кинопроектов.

Особое место будет уделено сохранению кинематографического наследия. В кинотеатре «Аврора» пройдет открытие фестиваля «Петербургские тайны Эльдара Рязанова», приуроченного к 90-летию со дня рождения режиссера.

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдёт с 16 по 18 ноября. Форум организуют правительство Российской Федерации и правительство Санкт-Петербурга при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

