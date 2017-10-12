Фантастический роман «Дети времени» будет экранизирован

Лос-Анджелес, США, , 14:42 — REGNUM Над сценарной адаптацией фантастического романа «Дети времени» (Children of Time) Эйдриана Чайковского, которую собирается снимать кинокомпания Lionsgate, будет работать писатель Колби Дэй, об этом 11 октября сообщил портал Variety.

Ранее сценарист работал над созданием таких проектов как «Аппетит», Storefront и «Счастливые каникулы». Наблюдать за его работой будут Питер Кэнг и Мередит Вайек, оба являются сотрудниками Lionsgate.

Сюжет эпического романа Адриана Чайковского рассказывает о позднем развитии периода человечества, которое так и не смогло найти в космосе собратьев по разуму.

Тогда люди задумали эксперимент, в рамках которого было произведено терраформирование нескольких планет. Планировалось, что на них будут отправлены обезьяны, зараженные вирусом, стимулирующим развитие интеллекта.

Террористы сорвали план и взорвали станцию около одной из планет, единственным выжившим человеком стала женщина — руководитель проекта.

Она создала в спасательной капсуле электронную копию своей личности и решила дожидаться помощи в состоянии анабиоза. Но все пошло не так, как она планировала.