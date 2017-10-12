Уральский университет подарил Таджикистану сотни книг русской классики

Екатеринбург, , 14:12 — REGNUM Таджикистан получил 600 экземпляров книг русской классической литературы от Уральского федерального университета, сообщает «Урал-Евразия».

Доставку и передачу книг, в числе которых собрание сочинений Льва Толстого, Владимира Короленко и Николая Лескова, обеспечили военнослужащие Центрального военного округа Министерства обороны РФ и экспертный клуб «Урал-Евразия».

Книги в таджикскую столицу были доставлены транспортным самолетом министерства обороны Российской Федерации в начале октября. Переданную литературу по регионам республики распределит представительство Россотрудничества в Таджикистане.

Напомним, в конце августа 2017 года также военно-транспортным самолетом МО РФ в Таджикистан были доставлены 60 тысяч учебников по русскому языку и литературе.