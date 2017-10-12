При ремонте ВДНХ обнаружили около 100 архивных образовательных фильмов

Москва, , 07:37 — REGNUM В процессе реставрации некоторых павильонов ВДНХ было обнаружено около 100 кинопленок и диафильмов, которые были выпущены в СССР в период с 50-го по 80-й год XX века, об этом 11 октября сообщила пресс-служба выставки.

Обнаруженный фильмы являются образовательными и рассказывают об экспозициях в различных павильонах ВДНХ, таких как №8 «Юные натуралисты», №25 «Нефтяная промышленность», №31 «Геология» и №37 «Птицеводство».

Фильмы предназначены как для детей, так и для узких специалистов, например, есть такие образовательные картины как «Творчество юных», «Рождение игрушки», диафильм «Юные художники Дагестана».

Один из фильмов, выпущенный в 1987 году, касается достижений в области автоматизации автозаправочных станций. В пресс-службе отмечают, что на текущий момент изучено не так много лент, большинство из них сотрудникам еще предстоит посмотреть.

Сообщается, что все фильмы будут систематизированы, оцифрованы и переданы в библиотеку ВДНХ. Впоследствии они будут включены в медиатеку музея выставки, который откроется в арке главного входа.

Пресс-центр выставки напоминает, что во времена СССР в ВДНХ работали небольшие кинозалы, в которых зрителям показывали кинохронику или образовательные и документальный ленты, касающиеся темы павильона. После того, как ведущие заканчивали демонстрировать посетителям павильона его содержание, они показывали им различные кинофильмы.