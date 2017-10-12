Андрей Малахов создал свое ТВ

Москва, , 04:49 — REGNUM Компания «ТВ Хит» про созданию собственного телеконтента создана российским журналистом и телеведущим Андреем Малаховым, пишет журнал StarHit.

Уточняется, что Малахов — генеральный продюсер, а Александр Новиков (исполнительный продюсер «Трансконтинентальной МедиаКомпании») — генеральный директор новой структуры.

Напомним, Малахов долгое время работал на «Первом канале» ведущим популярного шоу «Пусть говорят». В августе он покинул проект, причем вокруг его ухода возникла большая шумиха.

Уходя, Малахов заявил, что 25 лет работы на телеканале повлияли на его ДНК. По его словам, это было «удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября продюсер шоу «Жди меня» Александр Любимов сообщил о переносе передачи с «Первого канала» на НТВ.

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