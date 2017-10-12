Кострома возвращает свое лицо: Костромской кремль восстановят к 2020 году

Кострома, , 13:53 — REGNUM Менее чем через 3 года в Костроме может быть восстановлен один из ее наиболее знаменитых символов — костромской кремль. Комплекс зданий будет состоять из двух соборов и колокольни. ИА REGNUM предлагает вашему вниманию фоторепортаж с места строительства.

Сейчас в центре Костромы на холме около Волги строится Богоявленский собор. Согласно проекту его колокольня будет высотой в 64 метра — почти в 2 раза выше, чем расположенная неподалеку главный символ города Костромы — пожарная каланча.

В колокольне на высоте 43 метров планируется открыть смотровую площадку — посетителей туда будут доставлять 2 лифта. Они уже доставлены в Кострому и ждут установки на одном из складов. Своей очереди ждут и отлитые в Тутаеве 12 колоколов, наиболее крупный из которых весит 16 тонн.

Строительство ведется исключительно на спонсорские средства. Главный меценат — президент ООО «Корпорация ВИТ» Виктор Тырышкин. Цена проекта составляет более 2 млрд рублей. Для строительства будет использовано более 1,2 млн кирпичей. Сдать храмовый комплекс планируется к 2020 году.

Историческая справка

Точная дата создания Костромского кремля неизвестна, предположительно начало строительства пришлось на XV век. К XVII веку это было мощное оборонительное сооружение.

«Из церковных зданий в кремле имелись: каменный Успенский собор, другой каменный же собор — Троицкий, Крестовоздвиженский мужской монастырь (в 1681 году обращенный в женский), деревянные храмы и колокольня. Кроме того, в кремле располагались казенные здания и принадлежащие дворянам дома», — отмечается на сайте костромского кремля

Кстати, один из упомянутых дворянских домов принадлежал Ксении Ивановне Шестовой-Романовой, в монашестве — великой инокине Марфе, матери царя Михаила Феодоровича — первого царя из рода Романовых. В 1612—1613 году Романов укрывался в расположенном в 2,5 км Ипатьевском монастыре, откуда 19 марта 1613 года отправился в Москву — венчаться на царство.

Свою фортификационную ценность Кремль потерял в 19 веке. После окончания войны с Наполеоном пушки убрали, оборонительные валы срыли.

До 1929 года в Успенском соборе кремля хранилась Федоровская икона Божией матери, а также знамена ополчений 1812 года. В 1913 году кремль посетил Николай II во время своего визита в Кострому. Кремль хорошо виден на этой видеозаписи, снятой во время визита императора.

В 1929 году соборный ансамбль кремля был закрыт, в 1934 году — взорван.

Решение об уничтожении советские власти объясняли ветхостью строений, а также следующим обстоятельством:

«Нахождение церковных зданий среди парка, единственного в городе места для массовых гуляний, рядом с памятником вождя мирового пролетариата т. Ленина и зданиями текстильного института, оскорбляет чувства свободной от религиозных предрассудков массы трудящихся, совершенно не соответствует плану этой части города и препятствует правильной планировке парка».

(Постановление Президиуму Костромского городского совета 1933 год).

Здания были уничтожены серией взрывов. Кирпич, щебень и церковные чугунные плиты использовали в строительстве льнокомбината. На месте разрушенных зданий была открыта танцевальная площадка. За последующие 80 лет никаких капитальных строений на месте кремля построено не было.