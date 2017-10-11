Учитель попросил у журналистов поддержать его «Матильду»

Москва, , 20:10 — REGNUM Российский кинорежиссер Алексей Учитель попросил у российских журналистов поддержать его фильм «Матильда» в преддверии закрытого показа, который пройдёт сегодня, 11 октября, в Москве.

«У меня связаны большие надежды с этим просмотром. Ситуация неординарная. Я надеюсь, что вы посмотрите. Не потому, что каждый в конце должен сказать хорошие слова про фильм, но этой картине нужна поддержка», — сказал Учитель перед началом показа.

Учитель призвал журналистов, которые собрались в на закрытый показ «Матильды» в МИА «Россия сегодня», досмотреть фильм до конца. Он предупредил, что в конце фильма будут 6-минутные титры.

«Я только что вернулся из Гамбурга, где был первый показ фильма в Германии. Там зрители все шесть минут просидели, никто не встал», — отметил Учитель.

Перед началом закрытого просмотра, все журналисты, в том числе и иностранные, подписали документ о неразглашении сюжета фильма до 20 октября. При этом официальная премьера фильма в России намечена на 26 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кинофильм «Матильда» подвергся жесткой критике ещё до выхода в прокат. Главным «двигателем» этой критики выступила депутат Государственной думы от «Единой России», бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Она буквально объявила «Матильде» и её создателю Учителю «Крестовый поход» и использовала все доступные ей ресурсы, в том числе административные, чтобы запретить фильм к показу в России.

Дело дошло до того, что некие фундаменталистские христианские группировки, происхождение которых туманно, начали угрожать крупнейшим российским сетях кинотеатров поджогом, если они пустят «Матильду» в прокат. В Екатеринбурге один активист такой организации даже протаранил вход в крупнейший кинотеатр города на УАЗ «Буханке» и попытался поджечь его. К частью, поджог не удался и никто не пострадал.

Усилия Поклонской однако оказались тщетны: фильм выйдет в прокат.