У концертного зала Мариинского театра появится многоэтажная пристройка

Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Реконструкция Концертного зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге с пристройкой двух вспомогательных административных бытовых корпусов может завершиться уже к августу 2018 года. Об этом сегодня, 11 октября, сообщила глава Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации министерства культуры России Наталья Волынская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Это действующий концертный зал. Уже построена подземная часть. Места мало, требуются репетиционные залы, залы для работы с детьми. Конкурс состоялся, в ближайшее время подрядчик приступит к работам. Хотели бы, чтобы объект был введен в эксплуатацию в августе 2018 года», — сказала Наталья Волынская.

Ранее был объявлен конкурс на реконструкцию концертного зала театра и пристройку двух вспомогательных корпусов со стороны улицы Декабристов. Первоначальная стоимость контракта составила 80,6 млн рублей. Аукцион состоится 13 октября, а окончательные итоги будут подведены 17 октября.

Концертный зал Мариинского театра расположен неподалеку от исторической сцены театра. Концертный зал рассчитан на 1110 посадочных мест и отличается оптимальными условиями для звукозаписи, его открыли в 2006 году. Он был создан на месте декорационных складов театра, которые сгорели в результате пожара в 2003 году.

В 2010 году Главгосэкспертиза одобрила проект шестиэтажного вспомогательного корпуса концертного зада, но выше первого этажа стройка не поднялась — из-за сложностей с финансированием работы оказались заморожены на несколько лет.

Теперь появилась обновленная версия проекта. Но здание по-прежнему задумано шестиэтажным (включая мансарду) высотой 22,9 метра, что соответствует режиму зоны ЗРЗ1−3. Общая площадь пристройки составит 1215 кв. метров. С концертным залом ее свяжет галерея-переход на уровне третьего этажа. По словам Натальи Волынской, пристройка будет небольшая — каждый этаж — порядка 200 кв. метров.

Государственный академический Мариинский театр был основан в 1783 году, с тех пор является одним из ведущих музыкальных театров России и мира.

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