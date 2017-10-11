Режиссер Даг Лайман рассказал об опыте работы с Томом Крузом

Лос-Анджелес, США, , 08:53 — REGNUM Режиссер фильма «Сделано в Америке» (American Made) Даг Лайман дал большое интервью, в котором рассказал об опыте совместной работы с Томом Крузом, актер сыграл в фильме роль пилота Барри Сила, интервью было опубликовано 10 октября изданием Collider.

Режиссер рассказал о том, что во время съемок они с Крузом часто жили под одной крышей, по его мнению, у них сложились прекрасные рабочие отношения и он жалеет, что работа над картиной так быстро закончилась.

Лайман пояснил, что их отношения также строились на конкуренции, им нравилось постоянно подталкивать друг друга.

«Он очень изобретательный, умный и обаятельный. Когда я даю с ним пресс-конференции, я просто говорю себе каждый раз: «Боже мой, да он дал лучший ответ», — рассказал создатель фильма.

Журналисты спросили его о том, часто ли бывает так, что Круз не выполняет свои обязанности, на это Лайман сказал, что Круз всегда делает то, что обещает.

«Что бы он ни обещал, всё, что он сказал о том, что собирается сделать, будь то в кино, в жизни или в делах — просто нет никаких шансов поймать его на том, что он этого не сделает. Вот с нашим сценаристом была совсем другая история…», — сказал кинематографист.

Напомним, в основу фильма «Сделано в Америке» легла реальная история Барри Сила — пилота, которого ЦРУ привлекало к работе в рамках секретных операций. Работая на правительство, Сил также имел дела с некоторыми крупными игроками наркоиндустрии. Премьера картины состоится 12 октября 2017 года.

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