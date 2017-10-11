Сильвестр Сталлоне будет режиссером и продюсером «Крид 2»

Лос-Анджелес, США, , 07:45 — REGNUM Сильвестр Сталлоне сообщил о том, что он будет режиссером второй части фильма «Крид», главную роль в котором исполнит Майкл Б. Джордан, об этом 10 октября сообщило издание Vanity Fair.

«С нетерпением жду, когда начну режиссировать и продюсировать фильм «Крид 2», в котором будет невероятно талантливый Майкл Б Джордан», — такую запись разместил Сталлоне на своей странице в Instagram.

Он не сообщил о том, кто напишет сценарий к фильму, также не было ничего сказано о том, будет ли каким-то образом вовлечен в проект режиссер-постановщик Райан Куглер.

Издание отмечает, что его корреспонденты пока не получили ответ по поводу участия Куглера ни от кинокомпании MGM, ни от представителей самого режиссера.

Напомним, фильм «Крид: Наследие Рокки» вышел на большие экраны в 2015 году, он вдохнул новую жизнь в франшизу, последним фильмом которой до этого был «Рокки Бальбоа» (2006 год).

«Крид: Наследие Рокки» снял инди-режиссер Райан Куглер. При бюджете $ 35 млн фильм смог собрать в мире более $ 173 млн. После этого успеха Куглер занялся экранизацией комикса Marvel «Черная Пантера».

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