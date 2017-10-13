В Москве появится полицейский-андроид

Москва, , 11:46 — REGNUM Сегодня, 13 октября, в Москве стартует ретроспектива Пола Верховена. В кинотеатре «Формула Кино Горизонт» проект «Иноекино» покажет фильмы «Робокоп», «Вспомнить всё» и «Звёздный десант». Ретроспектива продлится до 15 октября.

Кинопоказ начнется с фильма «Робокоп», который стал первой американской картиной нидерландского режиссера. В ней Верховен показал свое критическое отношение к США, создав антиутопию-сатиру на американское общество.

Нередко «Робокопа» сравнивают с «Бегущим по лезвию». Это можно объяснить тем, что сценарист Эдвард Ноймайер ранее занимал должность ассистента Ридли Скотта на съемках его фильма.

Вдохновившись идеей ленты, Ноймайер решил создать собственную историю об андроиде-полицейском. За два года работы ему удалось создать лишь 40 страниц сценария, и тогда на помощь Ноймайеру пришел Майкл Майнер и Пол Верховен.

В 1980-х годах картина считалась очень жестокой, и тем не менее завоевала популярность у зрителей и принесла создателям многомиллионные сборы.

Ретроспектива Пола Верховена пройдет также в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Фильмы покажут на английском языке с русскими субтитрами.

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