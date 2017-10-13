В Петербург возвращаются легендарные картины Пола Верховена

Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября пройдет ретроспектива фильмов Пола Верховена. Проект «Иноекино» покажет в кинотеатре «Аврора» ленты «Робокоп», «Вспомнить всё» и «Звёздный десант».

Картина «Робокоп» стала воплощением критического отношения Верховена к Америке. Режиссер создал антиутопию-сатиру на американское общество, где материализм становится одной из главных составляющих, а хиппи отказываются от свободной любви ради корпоративных идеалов.

«Робокоп» настолько приглянулся Арнольду Шварцнегеру, что актер предложил Верховену стать режиссером в новой ленте «Вспомнить всё», в которой актер сыграл главную роль. До прихода Верховена картина крутилась в «проектном аду» — её сценаристы долгое время искали инвесторов.

Последняя картина ретроспективы — «Звёздный десант» — снята по мотивам одноименного романа Роберта Хайнлайна, который нередко обвиняли в пропаганде милитаризма и фашистской идеологии. Однако Верховен задумал снять картину, которая должна была носить сатирический, антивоенный характер.

Показы картин Пола Верховена пройдут также в Москве и Новосибирске. Фильмы продемонстрируют на английском языке с русскими субтитрами.

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