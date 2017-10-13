Сатира на американское общество глазами Верховена

Новосибирск, , 15:05 — REGNUM Сегодня, 13 октября, проект «Иноекино» начинает ретроспективу Пола Верховена. В новосибирском кинотеатре «Победа» покажут фильмы «Робокоп», «Вспомнить всё» и «Звёздный десант». Ретроспектива продлится до 15 октября.

Показы начнутся фильмом «Робокоп», который стал первой картиной Верховена, снятой в США. Режиссер создал антиутопию-сатиру на американское общество.

По меркам 1980-х лента была очень жесткой. В 1987 году полностью готовый фильм получил категорию 18+, что ставило крест на прокатных ожиданиях Orion Pictures. Полу Верховену пришлось перемонтировать фильм, сократив количество насилия в нескольких эпизодах.

Для широкого проката вырезали особо жестокие моменты из сцены расстрела Алекса Мёрфи, а в сценах с показом новостей были добавлены юмористические кадры, чтобы отвлечь зрителя от насилия.

Подобные манипуляции не прошли даром, и после нескольких попыток «Робокоп» получил категорию 16+. Фильм завоевал популярность у зрителей и принес своим создателям многомиллионные сборы. Столь высокий успех привел к созданию нескольких сиквелов.

Ретроспектива фильмов Верховена пройдет также в Москве и Санкт-Петербурге. Картины покажут на английском языке с русскими субтитрами.

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