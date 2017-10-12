Узоры судьбы: портрет комиксиста в северном пейзаже

Санкт-Петербург, , 05:05 — REGNUM Автобиографические рисованные истории надолго останутся своеобразной визитной карточкой издательства «Бумкнига», сколько бы оно ни выпустило проектов в другом жанре. «Киндерланд», «Персеполис», «ШУВ» — каждый из этих нон-фикшнов «родом из детства» предельно искренен, происходит ли действие в ГДР, Иране в роды «исламской революции» или в наши лихие 90-е. Об еще одной такой графической новелле рассказывает корреспондент ИА REGNUM Максим Трудов.

Манера рисунка может очень много рассказать об авторе, даже помимо его воли. Стиль Юлии Никитиной очень своеобразен и передает ее любовь к северной природе. Комикс «Полуночная земля», который рассказывает о детстве и юности художницы в Салехарде — ее первая многостраничная работа не в жанре фэнтези.

Юлию Никитину не очень интересует сюжет. В объемистой книжке нет каких-то интригующих событий и резких жизненных поворотов, но все происходящее в ней не случайно, все поездки и встречи складываются в единый рисунок судьбы. Фигуры людей плавно перетекают в узоры, потом в пейзажи. Одно трансформируется в другое — яблоко может стать елочной игрушкой, потом луной, под конец самой героиней, свернувшейся во сне калачиком. И все эти превращения полны глубокого метафорического смысла.

Комикс Никитиной плоскостной, она не выделяет передний и задний планы и плотно заполняет деталями все пространство кадра, но это вовсе не от неумения передавать трехмерность. «Полуночная земля» — это выжимка из времени и пространства.

Подробнее об автобиографической книге Юлии Никитиной читайте здесь: Личное пространство комикса, или Долгая дорога из Салехарда в Петербург

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