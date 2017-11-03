Анна Туманова, , 00:10 — REGNUM

Братьев-художников Карраччи (Агостино, Людовико и Аннибале) искусствоведы считают настоящими реформаторами изобразительного искусства. Реформа Карраччи — это реформа изобразительного языка. На рубеже XVI—XVII веков Италия «говорила» на нескольких разных живописных языках — «диалектах».

Первое, что историк искусства делает в процессе изучения картины — это определяет область географической принадлежности (ломбардская, венецианская, тосканская), чтобы уловить акцент той или иной школы, связанный с данной областью. С Карраччи это невозможно. Их исследования, в частности, Аннибале, характеризуются изучением и интерпретацией различных школ (от Корреджо до Веронезе, от Тициана и Джорджоне до Рафаэля). Таким образом, братья породили неизвестный до сих пор «язык», который смешивает в себе различные элементы, делая их необычными и неузнаваемыми. Карраччи сделали это, как Бембо и Кастильоне, которые в первые десятилетия шестнадцатого века положили начало литературному итальянскому языку. Современники отмечали, что когда Карраччи работали вместе — это было настоящее семейное предприятие, посвященное искусству, которое преследовало общую цель: добиться нового изображения, итальянского, больше не привязанного к месту; и Аннибале преуспевает в этом больше других. На исходе стиля Возрождения рождалось иное чувство природы и истории. Поэтому задача нового воплощения реальности особенно остро стояла перед Карраччи. Когда они работают вместе, в несколько рук, они приходят к тому, что особенности каждого и различия создают уникальный стиль, в котором невозможно различить руку отдельного мастера.

Подлинно не известно, кто повлиял на выбор юного Аннибале посвятить свою жизнь искусству, его отец-портной, был не очень рад, когда оба сына (Аннибале и Агостино) увлеклись живописью вслед за кузеном Людовико. Однако Аннибале был самым талантливым из братьев. Сохранились документы, свидетельствующие о том, что первым учителем братьев был почитаемый болонский художник Бартоломео Пазаротти.

С 1580 года Аннибале путешествует по Италии, посещает Парму, Венецию и Флоренцию.

В 1583 году вместе с братьями основывает школу «Академию направленных на истинный путь», явившуюся прообразом позднейших художественных академий. Фактически это была частная мастерская, где проводилось обучение и совершенствование живописцев по специальной программе. Из ее стен вышли такие известные мастера болонской школы, как Гверчино, Доменикино, Г. Рени, Дж. Ланфранко.

К этому же году относится первая точно датированная картина Аннибале «Распятие с Богоматерью и святыми» для церкви Санта-Мария — делла — Карита в Болонье. Опытные мастера сразу разглядели в работе новаторские приемы, бросавшие вызов безнадежно устаревшей и уходящей в прошлое живописной доктрине.

В 1584 году после двух лет совместной работы братья Карраччии заканчивают роспись трех залов дворца Фава в Болонье. Несмотря на тематическое разнообразие (первый цикл фресок представляет сцены из мифа о похищении Европы, второй о приключениях Ясона и третий о истории Энея), все росписи исполнены в единой пластическом ключе, что было редкостью для проектов, осуществляемых одновременно несколькими художниками.

Значительная часть портретной живописи Аннибале Карраччи состоит из автопортретов самого художника. Аннибале часто рисовал себя, позволяя потомкам наблюдать эволюцию собственной жизни, не только связанную с внешним видом, но и с эмоциональными изменениями. В этом Караччи опередил Рембрандта, который также оставил бесчисленные автопортреты. Самые известные работы: «Автопортрет с племянником Антонио» (Милан, Пинакотека Брера), «Автопортрет на палитре» (1590-е, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж).

Портреты Карраччи выполнены слегка в неформальном тоне, на портретах изображены обычные люди, молодые и старые, которые настолько обычны для эпохи, что часто остаются безымянными. «Едок бобов» (начало 1580-х, Рим, Галерея Колонна), «Молодой человек с обезьянкой» (Конец 1580-х, Флоренция, Галерея Уффици). Аннибале отмечает все, что не соответствует идеалу, оттеняя грубоватость, ущербность, характерность натуры, передавая ее правдиво, без соотнесения с художественными идеалами. Самой яркой картиной этого периода является «Мясная лавка» (1582, Оксфорд, Галерея колледжа Церкви Христовой). Картина считается первой в истории живописи попыткой монументально трактовать жанровую сцену.

Аннибале (и Агостино) Карраччи приписывают изобретение карикатуры в современном смысле, то есть создание «нагруженных портретиков» (immagini caricati) (таким образом определяется в литературе семнадцатого века произведения Карраччи), в котором особенности лица персонажа, и особенно его недостатки, увеличены до смешного эффекта.

Вероятно, это изобретение исходит из физиономических исследований, которым в частности, Аннибале посвятил себя, особенно в начале своей деятельности, он добавил элементы бурлеска и комические элементы.

Среди наиболее известных доказательств успехов Аннибале и в этом виде искусства — карикатурный лист (иногда его приписывают Агостино Карраччи), датируемый около 1595 года (Британский музей), на котором изображены карикатуры мужских и женских лиц.

Самым важным событием в жизни и творчестве Анибале Карраччи в целом является работа у кардинала Фарнезе в Риме, который в 1595 году приглашает уже известного на тот момент художника Аннибале расписать фресками галерею в одноименном Палаццо. Аннибале переехал в Рим и начал работать над украшением парадных интерьеров дворца. В качестве программы росписи художнику была предложена тема триумфа любви. Программа росписей коробового свода, торцовых стен и люнетов была составлена кардиналом Агукки и навеяна Метаморфозами Овидия. Самые известные фрески — «Триумф Вакха и Ариадны», «Меркурий и Парис», «Юпитер и Юнона» принесли художнику мировую славу и послужили примером для многих декоративных ансамблей XVII—XVIII столетий.

Но все шло не так, как ожидалось. Заказчик — Одоардо Фарнезе — не понимает, что у него дома живет и работает гений. Он платит Аннибале очень мало, заставляет его жить на чердаке, относится нему как к обычному работнику. Любопытный случай дает пример тому, как кардинал ценил художника. В день открытия Галереи Фарнезе дарит Аннибале в качестве благодарности золотое ожерелье высокой стоимости и платит за небольшую картину лишь 300 скудо. Аннибале, разочарованный, уезжает.

Самым знаменитым современником Аннибале был Караваджо, мало кто знает, что художники были знакомы, они оба были родом из Ломбардии и были иностранцами в римской среде. О работах друг друга всегда отзывались уважительно. Перед небольшой картиной Аннибале для церкви Санта — Мария — дей — Фунари, Караваджио замечает: «Я рад, что в мое время вижу хоть одного художника».

В 1600 году Монсеньор Тиберио Черази зовет Караваджо и Карраччи для росписи капеллы в соборе Санта-Мария-дель-Пополо. Капелла посвящена Богородице и святым Петру и Павлу. Карраччи пишет алтарную картину «Успение Богородицы» (1601), кисти Караваджо принадлежат фрески: «Распятие Святого Петра» и «Преображение Святого Павла» (1600−01). Караваджо был одержим религией, поэтому он писал почти исключительно религиозные предметы и персонажи. Аннибале более современен, он не был «подавлен» религией. Он пишет сцены и помещает своих персонажей в приятный, пригодный для жилья ландшафт.

Не будем забывать, что в то время трагическое видение христианства подошло к концу. Церкви была нужна убедительная проповедь, а не утонченное богословие, и она просит художников реагировать на эту потребность; если вы изображаете снятие Христа с креста, все должны увидеть, что Христос мертв, люди должны увидеть его изъязвленное тело. Тот, кто смотрит, должен получить подтверждение от того, что видит. И Аннибале ищет эту «иллюзию».

В какой-то момент Аннибале, которого современники описывали как интроверта, подвергается нападению «меланхолии». Он отказывается от своих обязательств, перепоручая дела своим молодым последователям. Покинув Палаццо Фарнезе, он берется за последний крупный заказ, который остался незавершенным: шесть люнетов частной Часовни Альдобрандини. Он пишет два из них, другие доверяет ученикам. Тем не менее, это две прекрасные работы: «Бегство в Египет» (1602, Рим, Галерея Дория-Памфили) и «Погребение Христа» (1595, Нью-Йорк, Метрополитен-музей). Трагические темы погребения и оплакивания Христа, Всемирного потопа, казни святых волнуют художника в позднем творчестве. Для семейства кардинала Фарнезе была написана «Пьета Фарнезе» (1599—1600, Неаполь, Галерея Каподимонте). Обращение к традиционной иконографической схеме не помешало Аннибале наполнить сцену глубоко правдивыми чувствами; придав сцене патетику, искренне передать горе Марии, поддерживающей тело Христа. Очевидно, что на создание картины художника вдохновила скульптура Микеланджело с одноименным названием.

В 1605 году Аннибале окончательно заболевает депрессией. Злые языки говорят, что Аннибле заболевает, оскорбленный слишком малой платой, полученной им от кардинала Фарнезе за свой многолетний труд. Он чувствует себя ненужным и забытым. В 1609 году летом он бежит в одиночку в Неаполь, чтобы держаться подальше от Рима. Спустя несколько месяцев возвращается один в Рим. Пересекает понтийские болота и заболевает. Умирает в одиночестве в возрасте 49 лет. Студенты борются за достойное захоронение: останки Аннибале Карраччи лежат в гробнице, в Пантеоне, рядом с останками Рафаэля. Как он того и желал. Рядом с маэстро, которому он всегда стремился подражать.