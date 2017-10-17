Людмила Лис, , 10:29 — REGNUM

Фредерик Чайлд Хассам (1859—1935) — американский художник-импрессионист — не в обиду ему будет сказано, на протяжении всей своей жизни штамповал блестящие копии картин французских художников-импрессионистов. Особенно ему удавалось копировать Клода Моне. Эти копии были настолько соблазнительны, что у таланта Чайлда Хассама появились ярые поклонники, и среди американского истеблишмента сам художник приобрел щедрых покровителей. По некоторым данным, за свою жизнь Хассам написал более 4000 картин и гравюр.

«Если вам повезет, то вы найдете одну из его работ на вашем чердаке», — пишет обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» с определенной долей иронии.

Хассам начал свою карьеру в качестве иллюстратора в журнале. Он поступил на должность гравера по дереву в возрасте 19 лет в Бостоне. Сначала он научился делать логотипы и бланки, и только потом ему доверили рисовать иллюстрации к статьям в журналах. К 23 годам у него уже была собственная студия на Школьной улице в Бостоне. Он не стеснялся публично демонстрировать свои работы, и отказался от своего первого имени Фредерик в пользу второго — Чайлд.

Художественное образование Хассам получал с большими перерывами и по частям. Но его природный талант, пожалуй, можно назвать незаурядным. Его ранняя картина «Колумбус-авеню в дождливый день» (1885) не оставляет сомнений в том, что перед нами впечатление настоящего мастера. Мокрая бостонская улица, блестящий тротуар, машины, люди, прохожие, размышляющие каждый о своем, деликатно подобранные цвета, — всё это убеждает нас, что перед нами дышащая атмосферная живопись.

Для некоторых критиков американский импрессионизм — оксюморон. Частично они правы, всё-таки реализм среди самых талантливых художников конца 19-го века в Америке был более популярен. Кроме того, импрессионизм американских художников, в том числе Хассама (по крайней мере, на начальном этапе), многим обязан тонко нюансированному натурализму французской школы Барбизона (с 1835 до 1870 года).

Как и многие из его талантливых американских сверстников, Хассам отправился учиться в Париж. Он прибыл во Францию в 1886 году и вскоре начал экспериментировать в направлении импрессионизма, фанатично впитывая в себя элементы этого направления: более светлую хроматическую палитру, короткий мазок. Он предпочитал писать пышные сады и общественные места.

Написанная в Париже в 1887 году картина «В кафе» уже демонстрирует, что представление художника об импрессионизме расширилось. Помимо типично импрессионистской мизансцены и нового энергичного мазка, картина показывает, как художник отходит от мрачных тонов своих бостонских сцен в сторону более легкого цвета.

Через три года учебы во Франции Хассам и его жена Кэтлин Мод Доэйн вернулись домой в Нью-Йорк. Оттуда в 1890 году Хассам начал совершать поездки на пленэр в Массачусетс, Мэн, Нью-Гемпшир и — примерно с 1894 года — в Коннектикут. Для художника привлекательность Коннектикута была двоякой: друзья-художники и обилие натуры, которая ознаменовывала историческое прошлое Новой Англии.

Деревня возле гавани Кос-Коб неподалеку от Гринвича была одним из любимых мест Хассама. Он писал там очень часто между 1894 и 1918 годами, иногда останавливаясь в Доме Холли, где художники и писатели собирались с начала 1890-х годов. Оттуда он совершал однодневные поездки в рыбный порт или в деревню, рисуя пейзажи с изображением реликтовых деревьев, ферм и ветшающих колониальных зданий.

За это время он также написал серию модно одетых барышень в благородных интерьерах — многие из них были установлены в Доме Холли. «Аквариум с Золотой рыбкой» (1916) в Уодсворте — особенно прекрасный пример, так же как «Камин», небольшая масляная живопись на крышке сигарки, включенная в восхитительную выставку «Кос-Коб» Хассама, которую можно увидеть в Галерее Уильяма Хегарти на историческом месте Буш-Холли в Кос-Кобе.

Хассам старательно работал над травлением гравюр во время продолжительных визитов в Кос-Коб в 1915 году. Объединившись с опытным местным гравером Керром Эби, он создал два десятка импрессионистических отпечатков деревенской жизни. Эти изящные сцены, на долгое время заложники пылких архивистов, излучают теплую, роскошную радость.

Невозможно не вспомнить о таких работах Хассама, как «Шаги» и «Письменный стол» (1915). В них обращают на себя внимание тонкая техника, восторг, с которым художник рисует листву на первой картине, а также игра света. Это чувственные, даже интимные произведения искусства. Они проникнуты ностальгией и сентиментальностью до такой степени, будто художник считает любого человека, обращающего свой взор к картине, близким другом, которому можно доверить любые душевные тайны.

Хассам несколько раз возвращался в Кос-Коб после 1902 года. Однако он стал предпочитать проводить лето в зарождающейся художественной колонии, нашедшей приют в пансионе Олд-Лайм, под управлением местной жительницы Флоренс Грисуолд. Вскоре колония стала неофициальной штаб-квартирой американского импрессионизма, привлекая многих крупных художников, работающих в этом направлении.

Картины Хассама периода пребывания в Олд-Лайме являются предметом скромной, но содержательной выставки в Музее Флоренс Грисуолд, собранной Эми Эллисом. Здесь нет картин с изображением городских мостов и колониальных церквей, таких как «Church at Old Lyme» (1905), но здесь более чем достаточно работ, чтобы понять, что Хассам писал этот уголок Новой Англии с настойчивой и нежной внимательностью.

Хассам создал некоторые из его самых удачных картин именно в Олд-Лайме. «Остров Шолс» изобилует роскошью, художник использует толстые короткие мазки контрастных цветов, чтобы создать сочный образ леса и гранитных уступов. «Поздний вечер» или «Закат» (1903) — также пышный и воздушный, и над рекой нависает дымка цвета лаванды.

«Поздний вечер», вероятно, был написан в пансионе, где у художника была студия на берегу реки. Студия была разрушена, но вещи, найденные при археологических раскопках под зданием, можно увидеть на выставке в Музее Флоренс Грисуолд.

Также в Олд-Лайме Хассам начал экспериментировать с аллегорическими темами, которые доминировали в его более поздних картинах. Многие из них содержат цельные обнаженные фигуры, бесцельно раскалывающие пространство среди цветущих кустов. Такая картина — «Июнь» (1905), анемичное подражание монументальным, декоративным росписям французского художника Пьера Пувиса де Шаванна.

К концу его жизни репутация Хассама как художника испортилась. Отчасти в этом виноваты его поздние картины. И отчасти то, что он стал реакционером, будучи в восторге от своего презрения к модернизму.

Но искусство с тех пор изменилось, и мода на импрессионизм вернулась, затмив модерн. Однако Хассама всё же можно отнести к хорошим ремесленникам, называть его гением — большая несправедливость по отношению к основоположникам направления импрессионизма. Несмотря на это, еще при жизни он получал за каждую картину примерно 6000 долларов, имел множество наград и ни в чём не нуждался.

Фредерик Чайлд Хассам умер в Ист Хэмптоне в 1935 году в возрасте 75 лет. Пожалуй, можно смело сказать, что Хассам был главным художником-импрессионистом Новой Англии. Его работы наиболее широко представлены в Музее американского искусства Коннектикута и в Музее искусств Метрополитен. Причем музеи стали приобретать картины Хассама еще в начале 1900-х годов. В последние годы выставки работ художника устраиваются в США регулярно, и это помогает понять и переоценить его художественное дарование и творческий путь. Каждая новая выставка концентрирует внимание посетителя на каком-то одном аспекте его разнообразных работ, иногда связывая его картины с географическими территориями, на которых они были написаны. Во всяком случае, если у вас будет такая возможность, обязательно посетите Манхэттен и Коннектикут, чтобы увидеть работы этого знаменитого импрессиониста. Не пожалеете.

Смотрите галерею к статье