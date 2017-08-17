«Творец везде схалявил»: барнаульцы обсуждают композицию с аистом

Барнаул, , 09:56 — REGNUM Очередное «эстетическое покушение» произведено на одну из главных площадей Барнаула. Если в июле прошлого года администрация Октябрьского района «вырастила» на площади Ветеранов два семиметровых искусственных тюльпана, вызвавшие неоднозначные оценки города, то сейчас власти «угнезлили» там кованого аиста со странными ногами. Вместе с подставкой высота птицы достигает черырёх метров.

«Вроде бы аист. Вроде бы грустно смотрит в свое пустое гнездо. Кто-нибудь знает, символ чего это? И кто тот «местный Церетели», который изваял это? И обсуждалась ли как-то с жителями города или хотя бы с экспертами установка сего нетленного творения?» — таким вопросом в «Фейсбуке» задается профессор Алтайского госуниверситета Юрий Чернышов.

«Скажите спасибо, что плитку не перекладывают по всему городу!» — иронизирует журналист Михаил Беднаржевский, памятуя, по всей видимости, ревностное отношение к городскому благоустройству в Москве.

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Более жестко на этот счет высказался историк Виталий Ведерников: «Это просто некрасиво, но что более всего вредно, что это произведение будет искажать образные представления детей о природе. Только посмотрите на «дерево», на ноги птицы, на его тело, на крылья: разве они способны поднять его в небо? Творец везде схалявил».

Между тем на официальном сайте Барнаула уже появилось официальное пояснение с обозначением «творца» нелепой птицы:

«Аист изготовлен работниками ООО «Кузница «Булат» методом горячей чеканки и с помощью других секретов кузнечного ремесла из листового металла с покрытием под медь. На изготовление композиции ушло больше месяца. Аист станет одним из элементов выставки цветов Октябрьского района, которая состоится 1 сентября вместе с праздничной программой «Мой край родной, тебе я праздник посвящаю!». На площади металлическая птица будет находиться до 16 сентября. Если композиция понравится горожанам, рассмотрят вопрос о постоянном размещении ее на территории района».

Напомним, прошлогодние тюльпаны-мутанты, которыми украсили площадь Ветеранов в июле 2016 года, были приобретены по инициативе администрации Октябрьского района на внебюджетные средства. Декоративный элемент представлял собой цветочный бутон из стеклопластика на металлическом стебле-каркасе. Теперь скандальные тюльпаны почти незаметно «цветут» у клуба завода «Трансмаш».

О том, что в Барнауле много бестолковых архитектурных сооружений, ранее писал алтайский арт-критик Вадим Климов. Он даже собрал приличную фотоколлекцию нелепых скульптур.