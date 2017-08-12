О Малахове — без Малахова: новое шоу «Пусть говорят» проведет Борисов

Москва, , 03:39 — REGNUM Первый выпуск телевизионного шоу «Пусть говорят» без его привычного ведущего Андрея Малахова снят на «Первом канале».

Новым ведущим стал новостник Дмитрий Борисов. Выпуск в новом формате получил характерное название «Привет, Андрей!», поскольку в нем говорится о бывшем ведущем Малахове и его телевизионной карьере.

Выход передачи в эфир пройдет на следующей неделе, то есть уже после 13 августа 2017 года.

Напомним, Малахов работает на телевидении с 1992 года. Вел программу «Пусть говорят» с 2005 года.

Как сообщает о себе Малахов на своем сайте, за годы работы в Останкино был награжден 553 разными премиями шоубизнеса.

31 июля стало известно, что Малахов уходит с «Первого канала». Высказывались различные версии этого события. Переход ведущего на другой канал вызвал активное обсуждение в СМИ и в интернете.

Читайте подробнее: Галкин vs Малахов: «Решил уходить — уходи!»

В ходе обсуждения темы выдвигалось предположение, что вести «Пусть говорят» теперь будет Дмитрий Шепелев. Как теперь стало известно, оно не подтвердилось.

Читайте подробнее: Шепелев или Малахов? За ответом послали на «Первый канал»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о подготовке программы, посвященной Малахову, стало известно 7 августа: об этом рассказал советский и российский актер Станислав Садальский. Отметим, что он назвал выпуск программы «Прощай, Андрей!»

Читайте подробнее: На «Первом канале» готовят передачу «Прощай, Андрей» об уходе Малахова

Читайте ранее в этом сюжете: Нижний Новгород. Создано Волго-Вятское территориальное управления Министерства печати.