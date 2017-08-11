В Москве откроется международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж»

Москва, , 16:13 — REGNUM 19 и 20 августа всех любителей интеллектуальной музыки ждет главное событие года — XX Московский Международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж», ставший за два десятилетия крупнейшим в России джазовым форумом на открытом воздухе. Приглашенные иностранные звезды: легендарный саксофонист Лу Табакин (США), певица Шарон Кларк (США), вокалистка и, пожалуй, самая известная в мире джаза женщина-трубач Михаэла Рабич (Австрия) и гитарист Роберт Павлик (Австрия). Среди российских участников: Большой джазовый оркестр под руководством Петра Востокова, семейный ансамбль саксофонистов-виртуозов братьев Бриль, питерский трубач Иван Васильев и восходящая звезда вокального джаза Анастасия Лютова.

Вне сцены гостей фестиваля традиционно ждут интерактивные площадки, на которых каждый сможет найти себе занятие по душе и научится чему-то новому. В дэнс-зоне профессионалы научат всех желающих различным направлениям джазового танца: от джаз-модерна и блюза до линди-хопа и соло джаза. На площадке «Краски джаза» даже впервые взявший в руки кисть научится изображать разноцветные музыкальные впечатления на бумаге.

В корнере «Люди как музыкальные инструменты» творческая команда Playtronica впервые представит в России аудио-кинестетическую технологию TouchMe. Участники этого перфоманса трансформируются в музыкальные инструменты, а площадь и сила касания к ним будет определять тональность, обработку и громкость получаемых звуков.

Мастерская вкуса Paulig приготовила для гостей дегустацию кофе и это лишь аперитив к большой истории. В Мастерской юные творцы и их родители под руководством художника научатся рисовать или раскрашивать картины при помощи эспрессо. А самым маленьким участникам помогут сделать собственные шедевры, выложив их из кофейных зерен по трафарету. Также посетители смогут воспользоваться услугами профессионального фотографа в стильной фотозоне и получить готовое фото на память.

В лаунж-зоне Greenfield гости смогут попробовать «джаз на вкус». Их ждет коллекция из 12 новых сортов превосходного листового чая в пирамидках, специально подобранных для фестиваля. Любителям классики придутся по душе традиционные сорта черного или зеленого чая, а гурманов ждут новые вкусовые впечатления. Например, Greenfield Redberry Crumble — черный чай с ароматом брусничного пирога.

Помимо «взрослых» площадок детей ждет отдельная большая анимационная программа «Сделано в Картонии». Под руководством мастеров ребята будут создавать почти настоящие музыкальные инструменты из пластика и картона. Так что к окончанию празднества будет готов состав целого «оркестра».

Также на площадке будет организован фудкорт, где дети и взрослые смогут утолить голод.

Фестиваль будет проходить в саду «Эрмитаж» с 15:00 до 21:00.

Мастер-классы на детской площадке: 14:00—16:30 , 17:00—19:30 в субботу и воскресенье.

Вход свободный, все развлечения — бесплатно!