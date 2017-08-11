Bloomberg назвало лето 2017-го худшим периодом для Голливуда за 10 лет

Нью-Йорк, США, , 16:15 — REGNUM Bloomberg дало неутешительный прогноз по поводу общих кассовых сборов за лето 2017 года, эксперты провели анализ на основе данных, предоставляемых компанией Box Office Mojo, результаты исследования агентство разместило 11 августа на своем сайте.

По мнению экспертов, летние месяцы 2017 года станут худшими для киноиндустрии США за последние 10 лет, общая сумма летних кассовых сборов составит лишь $ 3,95 млрд, а итоговая общая выручка будет на 15% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Специалисты считают, что в августе на большие экраны уже не выйдут фильмы, которые смогли бы переломить сложившийся тренд. Такие плохие показатели индустрия демонстрировала только в 2014 году, тогда летний бокс-офис составил $ 4,18 млрд.

При этом авторы статьи проанализировали обзоры 10 самых кассовых фильмов, вышедших в этот период, и пришли к выводу, что содержание фильмов в текущем летнем сезоне было самым качественным за последнее десятилетие.

«У нас был один из лучших летних периодов в области контента, — сказал Пол Дергарабедян, старший аналитик ComScore Inc, — фильмы с меньшим бюджетом стали очень прибыльными, а рисковые фильмы были вознаграждены».

По мнению авторов статьи, в сложившейся ситуации могут быть виноваты такие рейтинговые сайты, как Rotten Tomatoes или Metacritic, а также социальные сети, усиливающие эффект. Авторы Bloomberg напоминают, что залы кинотеатров, в которых демонстрировался фильм «Меч короля Артура», опустели уже в день премьеры картины.

Издание напоминает про ситуацию с франшизой «Трансформеры», которая ранее была непробиваемой для критики, предыдущие четыре выпущенных фильма получали высокие рейтинги и имели хорошую кассу. Но в этом году все было совершенно иначе, размер кассовых сборов «Трансформеров» упал почти вдвое, в то время как историческая лента «Дюнкерк» при бюджете в $ 100 млн уже собрала по миру больше $ 316 млн.