Дженнифер Лоуренс ответила на критику о фильме «Пассажиры»

Вашингтон, США, , 14:15 — REGNUM Актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что она по прежнему гордится фильмом «Пассажиры», но признает, что ранее не видела в нём проблем и готова внимательно пересмотреть картину, прежде чем отвечать на выпады критиков, об этом 10 августа сообщил портал Сinema Blend.

Этот фильм вышел в 2016 году, снимал его режиссер Мортен Тильдум. Сюжет картины рассказывал о том, как один из пассажиров космического корабля, направляющегося к другой планете для основания там колонии, вышел из анабиоза раньше времени.

Общая продолжительность путешествия должна была составлять около 120 лет, роль проснувшегося исполнил Крисс Прэтт. Выйдя из сна, он с ужасом обнаружил, что до завершения рейса осталось еще 90 лет. Герою Прэтта не удается погрузить себя обратно в сон, поскольку на корабле отсутствует необходимое оборудование.

Рассматривая капсулы пассажиров, однажды он замечает спящую писательницу Аврору Лейн (Дженнифер Лоуренс). Он начинает постоянно думать о ней и в какой-то момент решается вывести её из состояния сна.

Критики отмечают, что задумка фильма была крайне перспективной, поскольку по сюжету герой сталкивался с проблемой принятия ужасного решения из-за ужасных обстоятельств. Но они видят проблему в том, что герои даже не пытались найти выход из сложившегося положения, в результате фильм стал банальной научной фантастикой с романтическим уклоном.

«Я разочарована в себе, что не заметила этого, — сказала Лоуренс в интервью Vogue, — я думала, что сценарий красив, это была такая испорченная, сложная история любви. Это определенно не было провалом, мне вовсе не стыдно. Мне бы только хотелось заглянуть поглубже».

Напомним, бюджет «Пассажиров» составил $ 110 млн, общемировые сборы картины составили более $ 303 млн, однако в США он заработал лишь $ 100 млн. Сценарий к фильму написал Джон Спэйтс, также являющийся автором сценариев к таким фильмам как «Фантом», «Прометей», «Доктор Стрэндж» и «Мумия» 2017 года.