HBO предлагал хакерам выкуп в размере $250 тыс. за свои данные

Вашингтон, США, , 13:38 — REGNUM Телеканал HBO предлагал хакерам, укравшим принадлежавшие ему файлы, выкуп в размере $ 250тыс., сообщение с информацией об этом было разослано группой злоумышленников в несколько СМИ, об этом 10 августа написал The Hollywood Reporter.

Согласно тексту разосланного письма, с подобным предложением выступил исполнительный директор HBO Ричард Плеплер.

«В качестве демонстрации добросовестности с нашей стороны, мы готовы взять на себя обязательство по выплате Вам суммы в размере $ 250 тыс., как только мы сможем создать необходимую учетную запись и приобрести биткойны», — такая цитата приводится в тексте электронного письма.

Представители телеканала HBO отказались прокомментировать факт публикации этой информации в СМИ. Однако издание Variety утверждает, что ему удалось подтвердить подлинность письма.

Variety предполагает, что подобный шаг телеканала мог быть тактической уловкой. Это письмо было отправлено в конце июля 2017 года, как считают журналисты, на тот момент HBO еще не до конца оценил ущерб от произошедшего взлома.

По мнению редакции сложно сказать, действительно ли телеканал готов был пойти на выплату выкупа, но, в любом случае, издание находит интересным сам факт того, что подобное предложение могло быть сделано.

Напомним, ранее хакерская группа, скрывающаяся под именем «Mr. Smith» заявила о том, что ей удалось украсть 1,5 террабайта данных HBO. 8 августа 2017 года СМИ сообщили, что злоумышленники требуют у телеканала выкуп, размер которого составляет несколько миллионов долларов.