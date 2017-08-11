Создатели четвертых «Мстителей» заявили о начале съемок зловещим тизером

Лос-Анджелес, США, , 11:34 — REGNUM Режиссеры Энтони и Джо Руссо разместили на своей странице в Facebook фотографию перчатки, сопроводив её надписью «Начало конца», таким образом они заявили о начале съемок четвертого фильма про «Мстителей», об этом 10 августа сообщил портал Digital Spy.

Сюжет «Мстители: Война бесконечности» будет рассказывать о переходе Таноса и его Черного ордена к заключительному этапу реализации плана по изменению баланса сил во вселенной. Эта угроза в кинематической вселенной Marvel заставит объединиться героев «Мстителей», «Стражей Галактики» и «Доктора Стрэнджа» для защиты миров от Безумного титана.

«Когда мы смотрим на сюжетную линию пяти фильмов: «Первый мститель: Противостояние», «Человек-паук: Возвращение домой» «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Война бесконечности. Часть 2», «Человек-паук: Возвращение домой — 2» и прочих, мы в конечном итоге называем это удивительной историей приключений Питера Паркера», — сказал продюсер проектов Кевин Файги.

Продюсер также пояснил, что события фильма «Первый мститель: Противостояние» напрямую адресуют к происходящему в «Человек-паук: Возвращение домой» и душевному состоянию Питера Паркера, когда тот вновь начинает ходить в старшую школу. Также с этим связаны события следующих двух фильмов про Мстителей, когда он продолжает там учиться.

Файги также добавил, что арка, состоящая из 22 фильмов, закончится во второй части «Мстители: Война бесконечности», которая выйдет в мае 2019 года. А через два месяца, в июле 2019-го, выйдет фильм про Человека-паука, который расскажет о последствиях.

Напомним, последним в кинематографической вселенной Marvel вышел фильм «Человек-паук: Возвращение домой», премьера картины прошла в июле 2017 года. А первой лентой в цикле стала лента «Железный человек», вышедшая в мае 2008 года.