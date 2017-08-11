Памятник истории или базар? На набережной Балаклавы будут продавать рыбу

Севастополь, , 09:12 — REGNUM Правительство Севастополя решило установить торговые палатки для рыбной ярмарки на набережной Назукина в историческом центре Балаклавы без согласования с управлением охраны объектов культурного наследия. Распоряжение об организации ярмарочной торговли принято на заседании 10 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Теперь для установки пяти новых торговых мест с лотками и холодильниками с рыбой демонтируют четыре незаконных. Этим планам возразила представитель Балаклавского муниципального образования. По ее мнению, набережная Назукина не должна «превращаться в ярмарку, а оставаться прогулочным местом для отдыха людей». Тем более что на главной улице Балаклавы уже достаточно торговых объектов — там разместились 50 НТО и пять летних крытых площадок.

Созданию новых торговых мест безуспешно воспротивилось управление охраны объектов культурного наследия Севастополя. Представитель ведомства напомнил, что вся набережная Назукина в Балаклаве — памятник истории и культуры, и установка павильонов не согласована.

«И что, по набережной и ходить нельзя теперь? У нас весь город не согласовывается с вами», — пытался иронизировать врио губернатора Дмитрий Овсянников, распорядившись утвердить ярмарочную торговлю.

При этом ГУ потребительского рынка было предложено пересмотреть городскую схему размещения нестационарных торговых объектов с учетом «ограничений, налагаемых из-за присвоения статуса культурного наследия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти города ограничили въезд транспорта в центр Балаклавы, туристы должны добираться до набережной пешком. Однако позднее маршруты автобусов общественного транспорта продлили до центральной площади.

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