Канонический роман в жанре киберпанк экранизирует режиссер «Дедпула»

Нью-Йорк, США, , 08:17 — REGNUM Экранизацией классического романа Уильяма Гибсона в жанре киберпанк «Нейромант» займется режиссер «Дедпула» Тим Миллер, об этом 10 августа сообщил портал Digital Spy.

Когда некоторое время назад Тим Миллер покинул проект сиквела «Дедпула» из-за творческих разногласий с руководством, источники в студии Fox сообщили, что студия намерена найти для Миллера новый крупный проект.

Последние новости говорят о том, что такой проект найден, Миллер займется экранизацией «Нейроманта», романа, являющегося одним из столпов жанра, написанного Уильямом Гибсоном в 1984 году.

Deadline пишет, что продюсером проекта выступит Саймон Кинберг, «Нейромант» уже не один раз пытались экранизировать, но сделать это по тем или иным причинам не получалось.

Напомним, писатель Уильям Форд Гибсон является одним из родоначальников киберпанка, уже были экранизированы два его произведения, в 1995 году — «Джонни-мнемоник» и в 1996-м — «Отель «Новая Роза».

Сюжет книги рассказывает о приключениях хакера-наркомана и наемницы-телохранителя, которых нанимают для взлома одной из компьютерных систем. Сам термин «матрица» был заимствован из романа Гибсона.