Москомархитектура предлагает исключить 100 домов из программы реновации

Москва, , 19:31 — REGNUM Москомархитектура выделила пока около 100 исторических домов для исключения их из программы реновации жилья. Об этом 10 августа сообщили ИА REGNUM в Комплексе градостроительной политики и строительства Москвы.

«После изучения архивных и технических записей выделено около 100 домов, которые по результатам голосования жителей попали в программу реновации, но заслуживают отдельного рассмотрения. Дома, которые вызвали вопросы у рабочей группы, было решено рассмотреть отдельно с выездом на место», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в числе домов, которые планируется сохранить — построенные по индивидуальным проектам «сталинки» на улице Руставели, четырёхэтажный доходный дом 1906 года постройки на Каланчевской улице, здания в Жуковом проезде, на Варшавском шоссе и улице Ивантеевская.

Как сообщается, поступившие от общественного движения «Архнадзор» предложения по исключению исторических зданий из программы реновации продолжает рассматривать рабочая группа, в которую вошли специалисты Мосгорнаследия и Москомархитектуры, а также представители движения.

Напомним, ранее «Архнадзор» сформировал список из 450 объектов из числа попавших в списки голосования по реновации, которые относятся к зданиям авторской архитектуры. В перечне под снос оказались дореволюционные здания, строения эпохи конструктивизма, сталинские дома и даже действующие архитектурные памятники.

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