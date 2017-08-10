Шерон Стоун выложила в сеть запись проб на роль в «Основном инстинкте»

Вашингтон, , 19:35 — REGNUM Известная актриса Шерон Стоун выложила в сеть видеозапись своих проб на роль в триллере 1992 года «Основной инстинкт», который сделал её звездой первой величины, ролик был опубликован 9 августа на странице актрисы в Twitter.

Видео быстро набрало популярность среди пользователей соцсети, на данный момент оно получило более тысячи репостов и много положительных комментариев, поклонники высоко оценили игру актрисы.

Напомним, ранее Шерон Стоун, оглядываясь в прошлое, вспомнила, как ей удалось получить эту роль. Она сказала, что это было нелегко.

«Они сделали предложение 12 или 13 другим женщинам, которые его отклонили. Дело обстояло вовсе не так, что я пришла туда и все сказали: «Да, она тут!», это больше было похоже на «М-м». Но я знала, когда пришла на съемочную площадку, что этого было достаточно», — рассказала актриса.

Напомним, триллер «Основной инстинкт» вышел на большие экраны в 1992 году, главные роли в нем сыграли Майкл Дуглас и Шэрон Стоун, режиссером выступил Пол Верховен.

В 1993 году фильм был номинирован на «Оскар» за лучший монтаж и лучший оригинальный саундтрек, в том же году он стал победителем премии канала «MTV» в номинации за лучшую женскую роль. Также Шэрон Стоун победила в номинации «Самая желанная женщина».