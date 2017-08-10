В Чечне не будут административно запрещать «Матильду»

Грозный, , 16:55 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никаких административных запретов на прокат кинофильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя на территории республики не будет. Об этом Кадыров написал в своём Instagram сегодня, 10 марта.

«Нам негласно посылают сигналы: вы, мол, можете у себя запретить. Именно этого и ждут от нас! Но никакого запрета не будет! Знаете, почему? Очень просто! В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма», — написал Кадыров.

Он также выразил уверенность, что в других регионов «Матильда» не найдёт своего зрителя.

Напомним, ранее Кадыров направил на имя министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского письмо с просьбой исключить Чечню из прокатного удостоверения на показ кинофильма Алексея Учителя. В своём письме Кадыров утверждал, что десятки тысяч людей разных конфессий просят не выпускать «Матильду» в прокат.

Позже с подобной же просьбой выступили власти Дагестана и Ингушетии.

Однако в Минкульте заявили, что не могут исключить Чечню или какой-либо другой регион из прокатного удостоверения. Однако сами местные власти вполне могут решить вопрос с прокатчиками.

«Министерство не могло отказаться от своего детища. Ведь съёмки картины финансированы из бюджета. Не пойдёт же Минкультуры против себя. Какая задача ставилась при выборе сценария фильма и дальнейшем раскручивании рекламной кампании? Только не поддержка культуры, духовности, патриотизма, интересов государства и общества. Разговоры о свободе творчества в данном случае несостоятельны», — пишет Кадыров.