«Архитектурный бандитизм» в Воронеже сменился археологическим беспределом?

Воронеж, , 16:22 — REGNUM В Воронеже разгорается очередной скандал вокруг строительства — на этот раз в центре внимания СМИ и общественности оказалась стройплощадка в самом центре города, на улице Пушкинской, где между двумя памятниками архитектуры начали рыть котлован под офисный центр.

Как сообщили представители регионального отделения Общероссийского народного фронта, строительство началось на месте, которое до 2013 года являлось охранной зоной памятников архитектуры — участок, где ныне ведется строительство, расположен между памятниками архитектуры «Дом Михайлова» (Пушкинская, 14) и «Училищный дом» (Пушкинская, 16).

Однако в 2013 году департамент культуры Воронежской области сократил охраняемую территорию, а уже в этом году мэрия Воронежа разрешила здесь строительство. Условием выдачи разрешения стало обязательное проведение археологических раскопок.

Представители компании-застройщика обратились на кафедру археологии Воронежского госуниверситета.

«Я написал ответ, где изложил всю последовательность действий. Перед строительством необходимо проведение археологического исследования специалистами. А для этого нужно получить официальное разрешение, так называемый открытый лист. Это необходимо, во-первых, для того, чтобы все извлеченные артефакты, которые может хранить культурный слой почвы, были переданы в государственный музейный фонд страны. Во-вторых, для того, чтобы была соблюдена методика ведения археологических работ и не пострадала сохранность культурных объектов», — рассказал специалист общественного научного экспертного совета при управлении объектов культурного наследия Воронежской области, доцент кафедры археологии и истории древнего мира ВГУ, кандидат исторических наук Михаил Цыбин.

Но, судя по всему, застройщик решил, что месяц (а открытый лист Росохранкультура выдает в срок 30−40 дней) — слишком длительный срок. Как сообщается, запрос на разрешение был направлен 17 июля, 20 июля на площадке начались археологические раскопки, а уже в начале августа стартовали строительные работы.

«На наш взгляд, застройщик, для того чтобы ускорить процесс, решил провести раскопки еще до получения открытого листа, а когда он будет получен, отчитаться, что археологические исследования проведены позже. В таком случае сомнительны действия специалиста, который проводил эти исследования. «Культурный слой Воронежа» включен в реестр объектов культурного наследия, и археолог был в курсе всех правил и положений, административной и уголовной ответственности», — заявил активист ОНФ, историк Александр Никитин.

Активисты Общероссийского народного фронта заявили о намерении направить обращения в областную прокуратуру и Институт археологии РАН и держать дальнейшее развитие ситуации на контроле.

В Центре сохранения культурного наследия, который также следит за ситуацией вокруг дома, задаются и другим вопросом — не станет ли новое здание угрозой соседним памятникам архитектуры?

«Судя по всему, для того, чтобы изыскать землю в центре города, охранную зону памятников архитектуры ужали. Подобный пример архитектурного бандитизма воронежская общественность помнит по усадьбе Быстржинских (Платонова 11), когда выяснилось, что теплотрасса проходит практически по стене старинного особняка», — напомнили в центре.

Добавим, что в Воронеже, после того, как в начале этого года глава региона потребовал разобраться с «архитектурным бандитизмом», выдачу разрешений на строительство взял под личный контроль мэр Александр Гусев.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в апреле этого года Воронежская областная дума внесла в Госдуму законопроект о внесении поправок в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Проект, в частности, предполагает передачу полномочий по исключению памятников регионального значения из реестра с федерального уровня на региональный.

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В закон предлагается внести сразу несколько поправок. Первая касается порядка исключения памятников регионального значения из реестра — сейчас объект культурного наследия может быть исключен из реестра только на основании акта правительства РФ. Депутаты предлагают понизить уровень принятия таких решений до регионального, оставив контроль со стороны Минкультуры, но только в виде согласования процедуры. В то же время депутаты предлагают запретить строительство на участках, где стояли памятники, выведенные из реестра, полагая, таким образом, исключить возможность «необоснованной утраты объектов культурного наследия», — говорится в пояснительной записке к документу. Третьей поправкой предлагается отменить необходимость прохождения археологом, который проводит историко-культурную экспертизу, аттестации Минкульта.

Эксперты, опрошенные ИА REGNUM, тогда высказали мнение, что в случае принятия поправок памятники массово начнут покидать реестр, и формально под угрозой может оказаться вообще любое здание, оказавшееся на привлекательном участке земли.

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Впрочем, сегодня даже нахождение здания в реестре памятников культуры никого не останавливает. Пример — снос памятника XIX века в Орле в прошлом году. Здание по адресу Гостиная, 1, было уничтожено в мае прошлого года, невзирая на протесты градозащитников и даже правоохранительных органов, с разрешения управления по госохране объектов культурного наследия региона. Цинизм ситуации в том, что на месте снесенного здания (за 10 лет до этого переданного предпринимателю для реставрации, но даже не законсервированного) теперь обещают построить точно такое же и объявить его памятником.