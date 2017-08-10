Усадьбы Ленобласти оживят театральными постановками

Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM Театр «На Литейном» за $480 тыс. приобрёл мобильный сценический комплекс для выступлений труппы в усадьбах, музейно-парковых ансамблях и на иных открытых и площадках Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 10 августа, сообщил руководитель областного театра Сергей Морозов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Одной из приоритетных направлений развития театра является повышение эффективности выездной деятельности. Этот вопрос стоит достаточно остро. Это часть нашего государственного задания», — заявил Сергей Морозов.

По словам руководителя областного театра, этот мобильно-выездной сценический комплекс позволяет играть спектакль в любой точке Ленинградской области. В этот комплекс входит не только сцена и зрительские ряды, но и световое и звуковое оборудование.

«Возможно, будет создан специальный репертуар, который можно будет играть на открытых площадках. Надеемся, что культурная жизнь Ленинградской области в самых отдаленных её уголках приобретёт новое дыхание», — добавил он.

«Благодаря этой площадке, мы получим такой продукт, который может стать дополнительным бонусом для развития внутреннего туризма по Ленобласти», — отметил руководитель Театра «На Литейном».

Первый спектакль, который планируется провести на мобильной сцене, — «Вишневый сад. Тишина» режиссёра-постановщика Андрея Сидельникова. Премьеру зрители увидят уже 31 августа в саду Фонтанного дома.

По словам Сидельникова, это будет пластический спектакль. «Те, кто знает пьесу, будут узнавать образы. Мы делаем шаг назад и смотрим, как усадьба существовала до того, когда вишневый сад был продан, как жили родители. Но используем ту аппаратуру, которую выиграли в гранте: там будет видео, текст», — рассказал режиссер постановки.

По словам руководителя Театра «На Литейном», это будет своеобразное прощание с летом.

«Правда, не очень понятно, с чем мы будем прощаться, судя по погодным условиям последних месяцев. Те не менее, мы надеемся, что три недели августа у нас впереди», — посмеялся Морозов, выразив надежду на теплую погоду хотя бы в конце лета.

Как отметил заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов, «Ростуризм сегодня оценивает событийку ежемесячно, и Ленинградская область всё время входит в тройку лидеров»., поэтому такие выездные постановки можно было бы рассматривать в рамках событийных мероприятий.

«180 усадеб в Ленинградской области, многие заброшенные. Мы думаем, что на те площадки, где собирается большое количество людей, мог бы приехать со своими спектаклями театр «На Литейном» — усадьба Рериха, Рождествено или Марьино, например», — добавил Емельянов.

Напомним, на территории Ленобласти находится около 300 старинных усадеб, которые имеют статус памятников как федерального, так и регионального значения, но многие из них находятся в заброшенном состоянии.

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Как писало ИА REGNUM, Ленобласть, развивая туристическое направление, вступает в этом году в новый федеральный проект «Усадьбы России».

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