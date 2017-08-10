Сколько раз Билл Мюррей посетит «День сурка»?

Нью-Йорк, США, , 15:52 — REGNUM Звезда классического фильма 1993 года «День сурка» Билл Мюррей решил повторно посетить одноименный мюзикл, в первый раз актер посмотрел его 8 августа, а 9-го он вновь решил прийти на шоу, об этом 10 августа сообщило издание The Guardian.

Премьера спектакля прошла 8 августа 2017 года в театре Августа Уилсона, который расположен на нью-йоркском Бродвее. Вместе с Биллом Мюрреем её посетили его брат, Брайан Дойль-Мюррей и Дэнни Рубин, который принимал участие в написании сценария к оригинальному фильму, а также работавший над мюзиклом.

Как сообщают журналисты The New York Times, Мюррей с энтузиазмом реагировал на песни и вскидывал руку в знак солидарности с персонажем, роль которого он когда-то исполнил. В конце представления актер прослезился.

«Идея заключалась в том, что нам просто нужно было попробовать еще раз. Это такой красивый, мощный замысел», — сказал актер в интервью после спектакля.

После окончания шоу Билл Мюрей сделал несколько селфи с поклонниками и дал официанту $ 50 за стакан воды. А в среду, 9 августа 2017 года актер вновь пришел в этот зал для просмотра мюзикла, но уже один.

Напомним, фильм Гарольда Рамиса «День сурка» вышел в 1993 году, в 1994-м фильм получил награду премии BAFTA за лучший оригинальный сценарий. В этом же году Энди Макдауэлл за участие в этой ленте получила премию Saturn как лучшая актриса.