Фильм «Матильда» получил прокатное удостоверение

Москва, , 15:13 — REGNUM Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя «Матильда», об этом 10 августа сообщил журналистам Вячеслав Тельнов, занимающий должность директора департамента кинематографии Министерства культуры РФ.

Тельнов пояснил, что удостоверение выдано в законном порядке, после просмотра картины (данная процедура является стандартной), представителями ведомства было составлено заключение о том, что лента соответствует российскому законодательству.

«Возрастная классификация продукции — единственное ограничение в прокате, предусмотренное законом. Фильму присвоена категория «16+», — сообщил чиновник.

Вячеслав Тельнов также добавил, что данный документ дает создателям и дистрибьюторам данной картины право на показ картины на всей территории России, однако субъекты вправе принимать решение по поводу проведения показов фильма на своей территории.

Чиновник подтвердил информацию о том, что власти Чечни и Дагестана попросили исключить эти регионы из прокатного удостоверения. Однако данная процедура не предусмотрена законодательством.

«Тем не менее органы исполнительной власти регионов, руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территориях народов, могут самостоятельно определять целесообразность показа того или иного фильма», — еще раз пояснил Тельнов.

Напомним, 9 августа власти Чечни и Дагестана обратились в Министерство культуры с вышеназванными просьбами. Заместитель председателя правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов заявил журналистам, что подобное решение было принято в связи с «многочисленными обращениями граждан, общественных организаций и депутатов Государственной думы о недопустимости показа этого фильма».