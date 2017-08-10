Дженифер Лоуренс рассказала о своих отношениях

Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Голливудская актриса Дженифер Лоуренс открыла тайну своих отношений, сообщает 10 августа Associated Press.

Звезда встречается с известным режиссером и сценаристом Дарреном Аронофски, в чьем фильме «Мама» актриса сыграла главную роль.

В России картина выходит в прокат 14 сентября, мировая же премьера состоялась на 74 Канском кинофестивале.

Лоуренс рассказала, что начала встречаться с Аронофски после съемок фильма. Актриса выбрала режиссера потому, что «никогда не смущается с ним».

Напомним, голливудская актриса Дженифер Лоуренс получила известность благодаря съемкам в трилогии «Голодные игры».

Ее спутник Даррен Аронофски известен как сценарист и режиссер. Наиболее популярными его работами являются: фильм «Ной» и «Черный лебедь». За последнюю картину режиссер был номинирован на премию Оскар.

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