Братья Коэны снимут многосерийный вестерн для Netflix

Лос-Гатос, США, , 14:47 — REGNUM Братья Джоэл и Итан Коэны снимут для сети Netflix многосерийный вестерн под названием «Баллада о Бастере Скраггсе», об этом 9 августа сообщил The Hollywood Reporter.

Производством сериала займется компания Annapurna Television, сценарий напишут сами братья Коэны, они же выступят в роли режиссеров.

Сообщается, что начало трансляции сериала запланировано на 2018 год. «Баллада о Бастере Скраггсе» будет представлять собой шесть рассказов о границе США.

Каждый эпизод будет отдельным повествованием о Диком Западе, роль Бастера Скраггса сыграет Тим Блейк Нельсон, известный зрителям по фильму «Особое мнение» и «Синди Холл».

В качестве исполнительных продюсеров картины выступят Меган Эллисон и Сью Наегл от Annapurna, также к ним присоединиться давний знакомый Коэнов Роберт Граф.

Напомним, первые новости о телепроекте Коэнов появились в январе 2017 года, но все, что было известно до этого момента, это то, что их партнером будет компания Annapurna Television и что это будет антология, состоящая из рассказов о Диком Западе.