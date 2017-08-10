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Братья Коэны снимут многосерийный вестерн для Netflix

Культура

Сериал будет представлять собой антологию рассказов о Диком Западе

Лос-Гатос, США, 10 августа 2017, 14:47 — REGNUM  Братья Джоэл и Итан Коэны снимут для сети Netflix многосерийный вестерн под названием «Баллада о Бастере Скраггсе», об этом 9 августа сообщил The Hollywood Reporter.

Производством сериала займется компания Annapurna Television, сценарий напишут сами братья Коэны, они же выступят в роли режиссеров.

Сообщается, что начало трансляции сериала запланировано на 2018 год. «Баллада о Бастере Скраггсе» будет представлять собой шесть рассказов о границе США.

Каждый эпизод будет отдельным повествованием о Диком Западе, роль Бастера Скраггса сыграет Тим Блейк Нельсон, известный зрителям по фильму «Особое мнение» и «Синди Холл».

В качестве исполнительных продюсеров картины выступят Меган Эллисон и Сью Наегл от Annapurna, также к ним присоединиться давний знакомый Коэнов Роберт Граф.

Напомним, первые новости о телепроекте Коэнов появились в январе 2017 года, но все, что было известно до этого момента, это то, что их партнером будет компания Annapurna Television и что это будет антология, состоящая из рассказов о Диком Западе.

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