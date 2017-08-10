В Воронеже родителей обложили школьной данью

Воронеж, , 13:13 — REGNUM В Воронежской области региональное управление Следственного комитета РФ начало проверку в связи с информацией о «поборах» в школах — как сообщается в пресс-релизе, сюжет об этом вышел в новостном выпуске одного из федеральных каналов.

В частности, в сюжете говорилось о том, что в одной из воронежских школ с родителей учащихся принудительно собирают деньги на приобретение школьных тетрадей. Сумма называлась в три тысячи рублей.

«По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки, в ходе которой будут опрошены родители учащихся, сотрудники образовательного учреждения, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Между тем, судя по сообщениям в социальных сетях, комментариям к публикациям в местных СМИ, поборы в школах, несмотря на все заявления об их недопустимости, остаются явлением совершенно обычным. В большинстве случаев родители смиряются с требованием отдать энную сумму на тетради, на ремонт, мебель, охрану — понимая, что принципиальность может попросту отразиться на их ребенке.

В 2015 году, после того, как 13-летняя воронежская школьница попыталась покончить с собой (к счастью, девочку спасли) из-за того, что ее семья не могла сдать деньги на ремонт класса, в Минобрнауки РФ пообещали покончить с системой поборов раз и навсегда.

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«Школы получают все необходимое финансовое обеспечение на реализацию обучения в полном объеме и не имеют права взимать какие-либо деньги с родителей. Информация о недопустимости денежных поборов в школах доведена министерством до всех регионов», — заявили тогда в министерстве.

Однако прошло два года, но ситуация мало изменилась. Родители по-прежнему остаются одним из источников финансирования для школ, причем единственным — без какого-либо контроля и отчетности.

Кое-где эти поборы даже пытаются «узаконить», введя в устав, например, «материальную ответственность за порчу имущество». По словам родителей, в отдельных школах даже создаются фонды, в которые собираются «пожертвования» в пользу школы. Где-то родители сами, своими силами и на свои средства ремонтируют классы — мотивация проста: это для своих же детей.

Ситуация схожа во всех регионах, где-то в большей степени, где-то в меньшей. В Орловской области, например, только с этого года власти выделили бюджетные деньги на закупку учебников для школ. До этого не только рабочие тетради, но и учебники детям покупали сами родители. Чтобы заставить орловские власти выполнять федеральное законодательство, понадобилось вмешательство Владимира Путина.

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Между тем, в Калмыкии жалоба жительницы Элисты — матери школьника на прямую линию президента на поборы уже обернулась уголовным делом. Деньги в школе собирали на «покупку парт». После встречи с президентом глава Калмыкии Алексей Орлов заявил, что обеспечение школ и учащихся бесплатными учебными пособиями и учебной мебелью — это задача государства, а не родителей.