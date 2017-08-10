Ярославская библиотека не хочет носить имя Солженицына

Ярославль, , 12:36 — REGNUM Руководство Центральной библиотечной системы Ярославля предложило дать имя Александра Солженицына одному из своих филиалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЦБС Ярославля.

«Этот год в России посвящен Александру Солженицыну. Чтобы увековечить память о его пребывании в Ярославле, мы решили дать его имя филиалу № 19, поскольку он один из немногих, кто не имеет имени. К тому же библиотека много работает над освещением темы репрессированных. У нас большинство библиотек носят имена русских писателей — Пушкина, Лермонтова, Чехова, Маяковского и т.д. Но надо еще спросить разрешение у вдовы Александра Солженицына на присвоение его имени библиотеке», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор ЦБС Ярославля Светлана Ахметдинова.

В самой библиотеке с таким решением не согласны.

«На Год Солженицына в ЦБС запланировано много мероприятий, и присвоение нашей библиотеке имени Александра Исаевича одно из них. Но мы против. Мы больше сотрудничаем с местными писателями и предпочли бы носить имя кого-то из них. Александр Солженицын — мировая величина с политическим уклоном, а мы называемся центром русской словесности и культуры. У нас несколько другой уклон», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в библиотеке № 19.

Таким образом, решение о присвоении филиалу имени Солженицына пока не принято.