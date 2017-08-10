Четверг, 10 Августа 2017 года
13:59:23 МСК

Ярославская библиотека не хочет носить имя Солженицына

Культура

Библиотекарей смущает его политическая деятельность

Ярославская библиотека не хочет носить имя Солженицына
Иллюстрация: Https://uz.wikipedia.org/wiki/Fayl:A_solzhenitsin.JPG
Ярославские библиотекари не поддержали идею присвоить имя Солженицына учреждению культуры

Ярославль, 10 августа 2017, 12:36 — REGNUM  Руководство Центральной библиотечной системы Ярославля предложило дать имя Александра Солженицына одному из своих филиалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЦБС Ярославля.

«Этот год в России посвящен Александру Солженицыну. Чтобы увековечить память о его пребывании в Ярославле, мы решили дать его имя филиалу № 19, поскольку он один из немногих, кто не имеет имени. К тому же библиотека много работает над освещением темы репрессированных. У нас большинство библиотек носят имена русских писателей — Пушкина, Лермонтова, Чехова, Маяковского и т.д. Но надо еще спросить разрешение у вдовы Александра Солженицына на присвоение его имени библиотеке», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор ЦБС Ярославля Светлана Ахметдинова.

В самой библиотеке с таким решением не согласны.

«На Год Солженицына в ЦБС запланировано много мероприятий, и присвоение нашей библиотеке имени Александра Исаевича одно из них. Но мы против. Мы больше сотрудничаем с местными писателями и предпочли бы носить имя кого-то из них. Александр Солженицын — мировая величина с политическим уклоном, а мы называемся центром русской словесности и культуры. У нас несколько другой уклон», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в библиотеке № 19.

Таким образом, решение о присвоении филиалу имени Солженицына пока не принято.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Литература