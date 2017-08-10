Из интернета на большой экран: кино, достойное наград

Выборг, Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM Сегодня, 10 августа, в рамках XXV фестиваля отечественного кино «Окно в Европу» «Клуб 25» устраивает показ и обсуждение избранных работ конкурса «Окно в Интернет», который проходит уже в пятый раз. Здесь же состоится награждение победителей.

В этом году в конкурсе смогли поучаствовать не только граждане Российской Федерации, но и стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Среди авторов как опытные кинематографисты, так и начинающие режиссеры, клипмейкеры и любители-самоучки. На суд зрителей было представлено 222 работы, из них 107 — игровые фильмы, 29 — документальные, 44 — мультфильмы, 42 — клипы. Проголосовать за понравившуюся работу мог любой пользователь Сети на официальном сайте фестиваля. Лучшую работу выбрало жюри, в составе которого кинокритик Екатерина Визгалова, режиссеры Анджей Петрас и Евгений Ховаев.

В рамках «Клуба 25» будут показаны драма Натальи Назаровой «Светлячок» с Марией Смольниковой в главной роли, лидер зрительского голосования — проект творческого объединения из Владивостока «KinoPALm pictures» «Кнут и пряник» и комедия Светланы Сигалаевой «Работа мечты», которой жюри вручило диплом за веру в российское кино.

После показа фильмов-победителей куратор конкурса Алена Сычева покажет несколько работ на свой вкус. Среди них музыкальный фильм «Черный квадрат» Тимофея Жалнина, анимационный клип «Добро пожаловать в чудесный мир» Ильи Горюча, короткий анимационный фильм «Восхождение» Александра Мальгина, комедия «Сайра» Андрея Ивашкина и клип «Не то пальто» Семена Фролова.

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