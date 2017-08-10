Реставрация набережной в Оренбурге: неудачная работа и уникальная лестница

Оренбург, , 07:58 — REGNUM В Оренбурге в конце августа приступят к реконструкции набережной и спуска к реке Урал. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, проект реставрации спуска прошел необходимые экспертизы. С 25 августа запланировал старт работ.

Реконструируемый объект уникален. Перед рабочими поставлена задача полностью воссоздать облик спуска 1952 года.

«Реконструкция 1980 года была неудачной, её плачевный результат мы видим сейчас. Состав материалов нынешней реконструкции будет абсолютно идентичен историческому. Будут использованы мраморная крошка и пыль, а также цемент высокой марки. Нам предстоит сложнейшая работа», — сказал начальник департамента градостроительства и земельных отношений мэрии Сергей Бренев.

Стоит отметить, что спуск к набережной реки Урал является объектом культурного наследия регионального значения. Проводя исследования по его техническому состоянию, специалисты сделали открытие: под мраморными ступеньками обнаружили ещё одну лестницу. В ходе подробного анализа выяснилось, что она была построена в 1952 году. Состав материала уникален. Это бетон с мраморной крошкой, мраморным песком и цементом очень высокой марки. Спуск 1952 года был выполнен по всем принципам классицизма.

В конце августа также приступят к реконструкции нижней части набережной. Результатом станет совершенно новый формат городской набережной. По словам Бренева, это будет пространство для всех с зонами для спорта, активного и спокойного отдыха и большим количеством интересных современных архитектурных элементов, среди которых воссозданная историческая станция детской железной дороги «Комсомольская», уничтоженная в начале 1990-х годов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городская набережная выбрана как основной объект благоустройства территории в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Добавим, что первая часть проекта (спуск и нижняя часть набережной) должны быть отремонтирована к 1 декабря 2017 года. На реализацию этого этапа выделено 97 млн рублей. К реконструкции остальной части набережной приступят в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Оренбург и моногорода Оренбуржья получат на благоустройство 194 млн рублей