Любовь к кощунству: неслепой удар американской Фемиды

Лос-Анджелес, США, , 04:59 — REGNUM 1952 стал настоящей катастрофой для американской цензуры. Верховный суд США обеспечил произведения киноискусства конституционной защитой, сославшись на Первую и Четырнадцатую поправки к конституции, гарантирующие гражданам США среди прочих свобод свободу слова на всей территории страны. И это в год разгула маккартизма, полного удушения свободы выражения левых взглядов даже в разговорах, не то что через кинофильмы! О том, какие цели на деле преследовала элита США, прикрываясь заботой о свободе слова, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM, историк кино Валерий Рокотов.

Убийственному решению суда предшествовал громкий скандал. Итальянский режиссер Роберто Росселини снял в 1948 году картину «Любовь», состоящую из двух частей. Во второй части рассказывалась история помешанной на религиозной почве бедной женщины, которая приняла беременность от надругавшегося над ней в пьяном виде незнакомца за непорочное зачатие. Было ли так задумано или нет, но фильм вызывал глумливые сомнения в евангельской истории рождения Христа. Эта кинопровокация породила гневную реакцию Ватикана и протесты христиан по всему миру, в том числе и в США. В итоге дело дошло до Верховного суда, решение которого оказалось громом среди ясного неба, поразившим практически насмерть киноцензуру.

Это была спланированная и далеко идущая акция по лишению американского общества консервативных опор — как левых, так и правых — и превращения населения в плебс, жаждущий хлеба и зрелищ. «Охота на ведьм» с одной стороны и неподцензурное кино с другой были для этого отличными инструментами, особенно учитывая технический прогресс в киноиндустрии.

Подробнее о переломном моменте в истории Голливуда читайте здесь: Кино на грани безумия

Читайте также другие статьи Валерия Рокотова, посвященные истории кино.