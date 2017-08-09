Дагестан вслед за Чечней просит не показывать «Матильду» в республике

Махачкала, , 18:47 — REGNUM Власти Дагестана, вслед за Чечней обратились в Министерство культуры Российской Федерации с просьбой не демонстрировать в республике кинофильм «Матильда» режиссёра Алексея Учителя. Об этом сегодня, 9 августа, заявил журналистам заместитель председателя правительства республики Дагестан Анатолий Карибов.

Он рассказал, что направил в Министерство культуры Российской Федерации официальную просьбу от правительства Дагестана, в которой просит не выпускать в прокат на территории республики кинофильм «Матильда».

"Такое решение было принято в связи с многочисленными обращениями граждан, общественных организаций и депутатов Государственной думы о недопустимости показа этого фильма», — пояснил Карибов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее с аналогичной просьбой к Министерству культуры обратился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он направил министру культуры Владимиру Мединскому письмо, в котором просил исключить Чечню из прокатного удостоверения фильма.

Позднее заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов заявил, что ведомство не может делать исключений для Чечни при выдаче прокатного удостоверения на фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Этот вопрос можно решить только с прокатчиком кинокартины.

Просьбу Кадырова уже активно поддержала и приветствовала депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»). Дело в том, что именно Поклонская начала широкомасштабную кампанию против кинофильма «Матильда». Депутат ведет против картины «крестовый поход» и считает, что её содержание оскорбляет чувства верующих.

При этом картина ещё даже не вышла в прокат.

Что касается фильма, то он рассказывает историю любви цесаревича Николая Александровича (будущего последнего российского императора Николая II) к балерине Матильде Кшесинской. Этот роман имел место в действительности и ничего примечательного в нем не было, однако кинорежиссер снял фильм «по мотивам» этого романа, и представленные в фильме события никогда в реальности не происходили.

Главную роль сыграла польская актриса Михалина Ольшанска, а Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.