На кино 1 млн рублей: Взнос от спонсоров в Оренбурге станет традиционным?

Оренбург, , 16:30 — REGNUM В Оренбурге спонсоры готовы сделать традиционным денежный приз в 1 млн рублей на Международном кинофестивале «Восток&Запад. Классика и Авангард». Это станет своеобразным взносом на финансирование малометражных фильмов, заявил 9 августа на встрече с журналистами один из меценатов.

Напомним, что в 2016 году на кинофестивале в Оренбурге приз от спонсора за короткометражный фильм «Кролик» получил актер Данила Дунаев. Кроме того, на съемки нового фильма ему вручили 1 млн рублей.

По словам мецената, во время знакомства с актером разговор зашел о коткометражках. Интерес вызвал бюджет такого фильма. Озвученная сумма в 1 млн рублей навела на мысль о поддержке такого киноформата.

Стоит отметить, что Данила Дунаев выполнил свои обязательства и в раках конкурсной программы «ШАГ» представит свою работу «Чудная баба» продолжительностью 30 минут.

Министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко заметила:

«Два года назад был высокий интерес местных кинематографистов, которые говорили, что фестиваль восемь лет проходит, а не получил заземления здесь в Оренбургской области. Мы тогда проводили «Ночь оренбургского кино» и договорились, что будем продолжать эту работу. Но, честно говоря, такого большого встречного движения от оренбургских кинематографистов мы не увидели».

По словам главы ведомства, вопрос уперся в поддержку, но у госструктуры нет полномочий и возможности поддерживать финансово, есть обязанности по кинопоказу. Поэтому финансовая поддержка от спонсоров — это в том числе шанс для местных кинематографистов, которые пробуют свои силы, стремятся выходить не только на российский, но и международный уровень.

В свою очередь, спонсор подчеркнул, что в случае участия оренбургских режиссеров, поддержка будет обязательной. Возможно, для местного кино сделают отдельные номинации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге с 25 по 31 августа пройдет X Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». В его рамках состоится показ около 50 фильмов на трех площадках: в киноцентре «Космос», кинотеатре «Сокол» и на территории выставочного комплекса «Салют, Победа!». Большинство картин — участников кинофестиваля представят сами их создатели (режиссеры, сценаристы, продюсеры, актеры), приезжающие для общения с любителями кино.

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