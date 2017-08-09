Туристов заманят в Ленобласть четырьмя новыми маршрутами

Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM Ленинградская область развивает туристические маршруты в рамках федерального проекта «Усадьбы России» и «Красный маршрут», а также уже в этом году предложит два новых областных проекта: «Жизнь замечательных людей» и «Маяки Ленинградской области». Об этом сегодня, 9 августа, сообщила и.о. руководителя государственного бюджетного учреждения Ленобласти «Историко-культурный центр» Ольга Голубева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С каждым годом количество туристов, прибывающих на территорию региона, увеличивается, отметила Голубева. Наибольший потенциал, по её словам, представляют, конечно, крепости, монастыри, музей. Безусловно, привлекательна и природа: реки, озера, леса.

Однако особенность Ленобласти заключается в разбросанности туристических объектов по огромной территории, поэтому привлекать туристов приходится маршрутами, которые позволяют посетить сразу несколько знаковых мест. Помимо участия в проекте «Серебряное ожерелье России», Ленобласть продвигает свои маршруты в двух федеральных проектах и готова предложить два новых областных.

«Если говорить о чём-то новом, Ленинградская область не стоит на месте, развивает многочисленные проекты, внутри которых проложено множество новых маршрутов. Так, Ленобласть в этом году вступает в новый, стартовавший в центральной части страны, проект «Усадьбы России». Когда-то на территории области было огромное количество усадеб, сегодня в той или иной мере сохранности находится около 180 усадеб. По наиболее сохранившимся из них и проложены маршруты — в основном в южных районах (Гатчинский, Волосовский), в том числе Всеволожский район», — рассказала Ольга Голубева.

Кроме того, дан старт областному проекту «Жизнь замечательных людей», разделенный на несколько блоков: «Наука», «Литература», «Искусство» и др.

Идея такого проекта родилась ещё в ноябре 2016 года, первые туристы пойдут по маршрутам ЖЗЛ уже осенью 2017 года.

«Красный маршрут», связанный с Владимиром Ильичом Лениным и другими деятелями революции, особенно популярен среди туристов из Юго-Восточной Азии. Правда, они попадают в Ленобласть из Петербурга, поэтому проводят в области не больше одного дня. Стартовал этот маршрут давно, но к 100-летию Октябрьской революции был переработан и подан под новым «соусом».

«Их интересуют крепости, «красный» маршрут, который для них и разработан. Я бы не называла их именно китайскими, скорее, это туристы из Юго-Восточной Азии. С 2018 года мы присоединимся к ассоциации гидов-переводчиков Петербурга, чтобы закрыть языковой вопрос. Сейчас у нас разработаны карты и путеводители на китайском языке», — рассказала Голубева.

Кроме того, разработаны маршруты в рамках проекта «Маяки Ленинградской области». «Это и Ладожское озеро, и Финский залив, маяки и маячки — их очень много. Стартует проект в этом году», — отметила она.

Также, добавила она, на территории региона огромное количество событийных мероприятий. Основные связаны с теми объектами, которые располагаются на территории области, и событиями, которые когда-то происходили.

Одно из ближайших крупнейших мероприятий — Гастрономический фестиваль, который на этот раз будет проходить в городе Кингисеппе. Он будет посвящен 90-летию региона и Году истории. Фестиваль «Вуокса-2017», ежегодно собирающий огромное количество людей, пройдет 12 августа. «Практически по всей территории области проходят реконструкции, фестивали, праздники. Календарь событий огромен», — подчеркнула Голубева.

По словам Голубевой, на продвижение туристической привлекательности выделяются достаточно большие суммы, однако в основном оно осуществляется посредством участия в международных выставках. «Если напрямую реклама в газетах и журналах — эта статья расходов с каждым годом чуть-чуть уменьшается», — сказала она.

Напомним, как писало ИА REGNUM, в 2016 году Ленинградскую область посетило свыше 2 млн туристов. Однако, как заявил губернатор региона Александр Дрозденко, область может рассчитывать на удвоение турпотока за счет перетока части туристов из Санкт-Петербурга.

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